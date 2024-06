Napoli, Hermoso primo rinforzo per la difesa.

Siamo ormai alle fasi conclusive, della trattativa che porterà Mario Hermoso, alla corte di Antonio Conte.

Anche l’ Aston Villa era sulle tracce del calciatore, ma il difensore, che tra poco compirà 29 anni ha scelto Napoli, per il suo futuro.

L’ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana, sulla base di un contratto triennale da 4 milioni netti a stagione, con opzione per un quarto anno.

Manna seguiva da tempo, l’ex Atletico Madrid, un mancino naturale, dai piedi buoni, che nello scacchiere di Conte, può giocare come terzo di difesa a sinistra. La sua capacità poi, di impostare l’azione da dietro, più l’esperienza internazionale e la personalità, lo fanno diventare il primo nome, nella lista dei desideri, del tecnico salentino.

Nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, con due reti all’attivo, andando a scadenza di contratto, molte squadre ci hanno fatto un pensierino.

Il Napoli però si è mosso in anticipo, resta da trovare l’accordo con agenti ed intermediari, sulle commissioni da evadere. A questo punto poi Mario Hermoso, può considerarsi il primo acquisto, per il reparto difensivo, della prossima stagione.

Sul benestare del difensore, la presenza di Conte, sulla panchina azzurra ha fatto la differenza. Ecco l’importanza di avere un grande tecnico, non solo in campo, ma soprattutto per il carisma che sa infondere nell’ ambiente. Elemento che sarà decisivo, anche nella permanenza probabile di Giovanni Di Lorenzo, con la casacca partenopea.