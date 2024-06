Caso Di Lorenzo: Napoli, È Tutto Chiaro! Le parole del capitano del Napoli, ieri in conferenza stampa per la Nazionale, sono apparse molto chiarificatrici, a differenza di chi s’ inventa passaggi dal nero a grigio, di possibile ripensamento, di valutazioni sul cartellino che superano i 50 milioni! di contratti firmati e possibili ritorsioni del club verso il calciatore (In tribuna per i prossimi 4 anni!) e tante altre, passatemi il termine, cretinerie, pur di narrare storie di fantasia quando sì e ’già a conoscenza del finale!

A me non ore di aver sentito, ci vediamo a Dimaro per ripartire, forse starò invecchiando e l’udito si affievolisce? Appare tutto fin troppo chiaro, Di Lorenzo è un ex calciatore del Napoli! Questo è il mio pensiero, ed il fatto stesso che al Parker, dove si è tenuto il summit tra Conte, Manna ed agente del calciatore, vi è un particolare che forse e sfuggito a molti, cinque minuti prima Adl lascia l’Hotel, cinque minuti dopo arriva Mario Giuffredi, procuratore del calciatore, sentenziando questa mia sensazione di chiusura totale tra le parti!

Un polverone che ormai si sta dilatando, in attesa di capire anche la verità su Kvara, è non sarà certo la belligeranza inventata, a far cambiare idea al calciatore. Abbiamo avuto Giuntoli a Napoli, possibile che non si capisca questo? Un paio di calciatori (Chiesa in scadenza e non rinnova+ un giovane) e forse qualche milione, sempre che la Juventus li abbia al momento! ed il calciatore vestirà il bianconero. E vissero tutti felici e contenti, così almeno ci si libera degli scontenti (Giuffredi insegna!)

Caso Di Lorenzo: Quella fascia macchiata… Bruscolotti ha ragione!

Personalmente, e mi accodo alle dichiarazioni di Capitan Bruscolotti, si sta dando troppa importanza ad un calciatore, certamente forte, ma labile sotto il profilo della professionalità e carattere. Sei mesi fa contratto a vita, a gennaio inizia la corte, a maggio lasci la vita, sinceramente mi sembra un comportamento da volta faccia e non da fedelissimo! Se sbaglio correggetemi! Ripeto, se la scusa sono le offese ricevute, allora altri procuratori perché’ non hanno usato lo stesso metro di Giuffredi? Tutti sono stati colpiti da insulti, meritati, quest’ anno! Solo l’ex capitano si è lamentato?

Pal’ è fierro ha ragione quando parla di sconcerto! Se si firmano quattro anni di contratto., ben remunerato, di cosa si deve parlare? Che fine ha fatto la fierezza da capitano? Ora invece fugge! La cosa che va evidenziata, ed è incontrovertibile, chi era prima che mettese piede a Napoli? Lui ha dato quanto ricevuto? Crediamo di no! E le sue parole confermano questa tesi, di Dimaro e Castel Di Sangro non si evince alcun che nelle sue dichiarazioni! Le opere di convincimento le reputo mal funzionanti se non vi è la volontà dell’interessato! Quindi sono anch’ io per un addio, più prima che dopo! Chi al suo posto? C’è ne sono, anzi, a mio avviso, il Napoli lo ha già preso! E tutto sarà chiaro dopo la presentazione ufficiale del nuovo tecnico azzurro, Antonio Conte

Caso Di Lorenzo: Napoli, E” tutto molto chiaro…

Se il vaso si rompe non tornerà mai sano, questo è il concetto che deve accompagnare questa trattativa! Andrà alla Juve? Beh, i tifosi saranno il vero giudice di questa scelta da parte del terzino della Nazionale. Se si pensa al passaggio di Higuain, si capirà di cosa si parla. Dice di aver messo la faccia (Devo dire che non immaginavo che Giuffredi fosse gemello di Di Lorenzo!)ma potrebbe risultare mendace la dichiarazione, anche se ormai , eventuali ripensamenti, non è più il caso di parlarne!

Nella vita bisogna essere realisti, se da Napoli e andato via Maradona, non bisogna aggiungere altro, siete d’accordo? Con tutto il rispetto, qui serve gente convinta e fiera, determinata e cosciente di far parte del Napoli, e non di un club di transito! Per tanto, e concludo, buona fortuna Di Lorenzo, ovunque sara’ la tua meta, questo e’ l’augurio di un popolo civile ,che tu stesso, ed i tuoi compagni, hai vessato e tradito quest’ anno, !Ma che dall’ alto della sua cultura ed intelligenza, ti augura tutte le fortune di questo mondo! Come diceva Siani, chi lascia Napoli piange due volte, a te invece son bastati sei mesi per capire di non essere tagliato ed appartenere ad un popolo che per tre anni ti ha osannato, ed in poco tempo hai distrutto e dimenticato! Buena Suerte

