Malcuit ai saluti: Zanoli in ascesa

Kevin Malcuit non è, finora, entrato nel cuore dei tifosi del Napoli. A causa di molte panchine e prestazioni altalenanti, non ha mai trovato la fatidica costanza che gli avrebbe garantito un posto da titolare nella squadra di Spalletti.

A riguardo, La Gazzetta dello Sport scrive: “Il 30enne francese è in scadenza di contratto alla quarta stagione in azzurro. Non è previsto il rinnovo. Malcuit ci tiene però a lasciare un buon ricordo“.

Un addio di certo non doloroso per il club partenopeo e i tifosi azzurri, che potrà dare ulteriore risalto all’ascesa di Zanoli. Il terzino destro italiano ha mostrato, sebbene in modo centellinato, un grande talento. Finora ha disputato soltanto sei gare. La partenza a fine stagione di Malcuit, potrà, da questo punto di vista, garantirgli maggiore spazio all’interno del progetto del Napoli e, chissà, magari una centralità futura nello scacchiere tattico di Spalletti.

