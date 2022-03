PADOVAN: “Immobile dovrà tirare l’Italia fuori dai guai. Zaniolo sopravvalutato, credevo in lui ma ha deluso. La Juve si è comportata male con Dybala”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “L’Inter è crollata fisicamente, è diventata prevedibile perdendo le sicurezze dal derby e ora fa fatica a segnare, un po’ come la Nazionale. Immobile? Non so se pesi la maglia, se non si trovi lui a suo agio con i compagni.

Spero nella squadra ma se c’è qualcuno che possa tirarci fuori dai guai è proprio Immobile. Il fatto che lui non sappia giocare con questo tipo di calcio è solo una scusa, è in forma, è l’unico personaggio a cui dobbiamo dare credito in fase offensiva insieme a Berardi. Belotti, Scamacca e Zaniolo vanno in tribuna, non abbiamo altre soluzioni.

Questo vuol dire anche dare una fiducia totale a Immobile, con nessuno in panchina che scalpita per entrare al suo posto. Zaniolo sopravvalutato? Temo di sì. Credevo in lui, ma sono rimasto deluso finora. È indolente, fa una partita buona e poi tante sottotono. Poi non se ne capisce ancora il ruolo. Dybala? Ci sono Inter e Tottenham su di lui, potrebbe il Barcellona.

Viene accostato a squadre di livello. La Juve si è comportata male con Dybala, l’accordo era 8 milioni più 2 di bonus a Natale. Poi ha fatto riflessioni giuste per loro ma andavano fatte prima. Non è una gran figura stringere la mano al procuratore e al giocatore e poi cambi opinione. Il Napoli sta facendo miracoli ma ha comunque una struttura con grandi giocatori, Osimhen e Koulibaly ad esempio sono due calciatori di alto livello”.

