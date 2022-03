MONCALVO: “Agnelli ne ha combinata un’altra, il caos bilanci nasce senza Paratici e Marco Giovanni Re! Servono i nomi dei giocatori della Juve che hanno rinunciato alle mensilità…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “Il ‘professor pasticci’, presidente della Juventus, ne ha combinata un’altra. Agnelli si è privato di chi sapeva tutte queste cose, ovvero Paratici e Marco Giovanni Re.

Tu dici di esserti messo a causa della pandemia con alcuni giocatori per far sì che anziché quattro stipendi ne prendano solo tre in una data differita. Questo non sarebbe accaduto se spontaneamente la Juventus avesse consegnato la famosa carta riguardante Ronaldo e la restituzione a Ronaldo delle tre mensilità.

Sarebbe bene conoscere i nomi dei giocatori a cui la Juventus ha proposto queste famose mensilità per capirne anche le percentuali dei procuratori: il club non ha trattato direttamente con i calciatori singoli, ma con i singoli procuratori.

Devo ancora vederli i procuratori di 5-6 fuoriclasse d’accordo con il differimento del pagamento e sulla rinuncia a questa mensilità così generosamente donata. La Juventus ha poche cose da raccontare, deve solo dire chi sono i giocatori così buoni a rinunciare a queste mensilità. La Juventus è assistita da uno degli studi legali più importanti, quello Severino.

Poi però ci sono gli indagati rimasti a libro paga della Juventus, ovvero Agnelli, Nedved, Cerrano, Gabbasio. Poi Paratici e Marco Giovanni Re che non sono stati così fessi a rinunciare alla clausola. Stiamo sottovalutando il ritorno di Francesco Calvo nella Juventus: ma chi tornerebbe a lavorare da chi gli ha portato via la moglie e la figlia e gli ha fatto il vuoto intorno? Ci tornerei ad una sola condizione, che il padrone della Juventus mi garantisse che ‘quello lì’ non sarà il mio superiore perché tra tot mesi non lo avrò più tra i piedi. Solo a quella condizione. Sta finendo l’epoca Agnelli”.

