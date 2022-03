Futuro Meret: il Torino è vigile

Che Alex Meret non stia trovando molto spazio al Napoli è avanti agli occhi di tutti. Il portiere di Udine è ormai chiuso dal titolare Ospina e, con ogni probabilità, a fine stagione cercherà altri lidi in cui rimettersi in mostra e al centro del progetto tecnico.

Una possibile soluzione potrebbe essere il Torino di Juric. I Granata sono alla ricerca di un nuovo no. 1 che possa ridare affidabilità e certezze che da tempo mancano. Potrebbe dunque esserci un’offensiva di Cairo per Meret; dato che sia Milinkovic-Savic che Berisha non danno garanzie.

Con un contratto in scadenza nel 2023 ed un valore attuale di 12 milioni di euro (fonte Transfermarkt), si prospetta quindi un’estate calda per il portiere azzurro.

