CAPUANO: “L’Italia dovrà giocare da Italia, conteranno le motivazioni. Il risultato inciderà sul rendimento in campionato. La frase su Mertens? Non lo conoscevo, dissi quella cosa perché era nel ruolo di Insigne”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore: “La prossima giornata di Serie A può risultare decisiva con il Milan che affronterà il Bologna, mentre Napoli e Inter avranno impegni difficili sulla carta. Nazionale?

Le partite vanno sempre giocate, conterà l’aspetto morale, motivazionale. Il risultato inciderà anche sul rendimento dei calciatori in campionato. Si giocherà a Palermo, uno stadio più piccolo rispetto a San Siro con le persone che si faranno sentire di più. L’Italia dovrà giocare da Italia, ha le qualità per farlo. Non mi interessa se fraseggia, se gioca palla lunga,

l’importante è che riesca a vincere. La costruzione dal basso è una moda, per saper giocare serve equilibrio. Una squadra è forte quando riduce i rischi. Mancini ha dimostrato di essere un ottimo stratega e stasera mi interessa che l’Italia vinca, la squadra è nettamente più forte rispetto a quella della Macedonia. L’eventuale spareggio contro il Portogallo sarà un peccato.

La frase di Mertens? È l’unica cosa che mi dicono sempre. Ho fatto altre valutazioni, come ad esempio su Osimhen o su Parisi quando giocava nei campi sterrati e polverosi. In quella trasmissione parlavano del calciatore e non conoscevo Mertens.

Dissi quella cosa perché era nel ruolo di Insigne e stravedevo per quest’ultimo. Grandi meriti vanno dati a Sarri che lo ha messo in un ruolo inedito. Da esterno Mertens non ha fatto cose importanti. Non avesse trovato l’allenatore sulla sua strada forse non sarebbe stato lo stesso giocatore. Invece oggi è un grande campione nella maniera più assoluta”.

