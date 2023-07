Luca Marchetti: “Gli aggiornamenti su Osimhen possono essere imprevedibili”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto in calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Futuro Osimhen? Gli aggiornamenti sul nigeriano possono essere imprevedibili: il dialogo col Napoli è aperto, c’è un clima disteso, di confronto sulla clausola e sull’ingaggio. Ma se comincia ad esserci il domino degli attaccanti, può succedere qualsiasi cosa. I numeri nove importanti a livello internazionale non sono tantissimi, Osimhen è tra i più giovani è ed è uno di quelli che rischiano davvero di fare la differenza. Se Mbappé si muove dalla squadra parigina, partirà un valzer degli attaccanti che coinvolgerebbe – giocoforza – anche il nigeriano, qualora non avesse firmato il rinnovo col Napoli. Al contrario non si avvierà alcun domino, se il francese decidesse di risolvere questo braccio di ferro con il PSG, rinnovando.

Mbappé in Arabia Saudita? Difficile da immaginare, a meno che non si raggiungesse un accordo tra giocatore e club arabo per un solo anno: in questo modo, il PSG non perderebbe il calciatore a zero, e l’attaccante verrebbe ricoperto d’oro. Il club parigino ha autorizzato l’Al Hilal a trattare col calciatore, ponendosi in una posizione di forza verso Mbappé, il quale – non dovesse accettare neanche l’offerta araba – si esporrebbe al rischio di finire fuori rosa. I prezzi che gli Arabi applicano ai cartellini e agli ingaggi sono fuori mercato.

Sostituto Kim? I sondaggi secondo me sono finiti, immagino il Napoli abbia tre quattro opzioni, tra cui Sutalo. Ma de Laurentiis non vuole farsi prendere per il collo da nessuno, i club con cui va a trattare sanno che il Napoli ha bisogno di un centrale di qualità e sanno che ha soldi in cassa da investire, per cui il patron sta provando la tattica inversa: attendere il più possibile per strappare il prezzo migliore. Toccherà poi al Napoli decidere se andare su un giocatore già affermato, da pagare un po’ di più o se puntare su un’altra scommessa e risparmiare sul cartellino e sull’ingaggio.

Erede Ndombele? Abbiamo fatto il nome di Coulibaly della Salernitana, che ha caratteristiche rispondenti alle richieste di Garcia. A centrocampo il Napoli attende di capire il futuro di Zielinski: qualora dovesse partire anche il polacco, allora il Napoli sarebbe chiamato ad intervenire rapidamente sul centrocampo. In caso contrario, potrebbe prendere un po’ di tempo in più”.

