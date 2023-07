Clamoroso Mbappè: l’Al Hilal gli offre… 300 milioni!

Adesso sì che l’Arabia si prepara a fare follie per Kylian Mbappè. L’attaccante francese è voluto dall’Al Hilal, che si prepara a tutto pur di convincere il fenomeno francese a trasferirsi nel Golfo. Come riporta Fabrizio Romano l’Al-Hilal ha fatto un’offerta ufficiale all’attaccante del Psg da 300 milioni di euro. Si tratta della proposta più alta mai fatta da un club per il cartellino di un singolo giocatore. Il Psg accetterebbe l’offerta ma rimane convinto che Mbappé abbia già un accordo per il 2024 con il Real Madrid. Da capire adesso le intenzioni del classe ’98, che da una parte aspetta che il Real Madrid si presenti con un’offerta ufficiale per dire sì, dall’altra non ha intenzione di aspettare così tanto tempo per conoscere il suo futuro.

Adesso anche il Psg deve riflettere per capire cosa fare. Il contratto scadrà nel 2024 e Mbappè non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. I 300 milioni che l’Al Hilal vorrebbe offrirgli sarebbero validi per un contratto di cinque anni, per un totale di un miliardo e mezzo. Cifre astronomiche e senza senso. Adesso la palla è nei piedi del francese: lui l’ago della bilancia.

