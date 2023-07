Chiesa si propone al Napoli. A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino. L’esterno bianconero non rientra più nei piani della Juventus, si cerca dunque di cederlo, anche per far cassa.

Al Napoli e a De Laurentiis in particolare, Federico Chiesa è sempre piaciuto, andrebbe ad impreziosire un reparto già di alta qualità. Con Kvaratskhelia a sinistra, Osimhen al centro, Chiesa a destra, sarebbe un attacco devastante.

La società partenopea attende l’opportunità giusta, visto che manca più di un mese alla chiusura del mercato. La priorità attualmente è trovare il sostituto di Kim.

Alcuni giocatori sono in partenza, uno di questi è Lozano, che di fatto aprirebbe la strada, che porta a Chiesa.

Ci sarebbe stato un contatto, tra gli intermediari dell’attaccante, con la dirigenza del Napoli, per sondare la fattibilità dell’operazione.

Giuntoli però in questi giorni ha ribadito, che per privarsi di Chiesa, la Juventus chiede 60 milioni. Una cifra del tutto fuori mercato, considerata l’ultima stagione del bianconero, che di fatto, non ha quasi mai giocato. Altro ostacolo, non di poco conto, l’ingaggio del calciatore, che chiede 7 milioni netti a stagione.

Da questo punto di vista, la società partenopea, ritiene l’operazione infattibile. Le vie del mercato però si sa, sono infinite, qual ora Lozano partisse, con la sua cessione, più un conguaglio, si potrebbe provare l’assalto al Nazionale.

Essendo stati gli stessi agenti a proporre il calciatore al Napoli, da parte sua c’è la massima disponibilità a trasferirsi nella capitale campana.

La trattativa al momento risulta molto difficile, ma è esistente. Una delle classiche operazioni che può chiudersi a fine Agosto, anche con la soluzione del prestito.

