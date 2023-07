Kim: Vi spiego perché scelsi Napoli!

Intervistato dal portale coreano, News-Naver, l’ex difensore napoletano, parla della sua ex squadra, con un pizzico di malinconia:

“Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli, fino alla morte. Loro gridavano Kim, Kim, Kim e mi incoraggiavano. Sarò per sempre tifoso del Napoli”

Anche per i sostenitori partenopei, l’addio dal coreano è stato doloroso. In poche partite è riuscito subito a far dimenticare, un monumento come Koulibaly. Nonostante ora vesta la maglia del Bayern Monaco, continua a parlare della sua vecchia squadra, svelando perché scelse Napoli:

“Con Spalletti ho un rapporto eccezionale. Sono venuto a Napoli, perché mi ha chiamato lui”

È stato proprio il tecnico toscano a volerlo fortemente, convincendo Giuntoli all’acquisto.

Parole di gratitudine anche per i suoi ex compagni, con cui ha legato moltissimo, sin dal primo giorno:

“Se ho vinto il premio, come miglior difensore del campionato è soprattutto grazie a loro. Senza i miei compagni, sarebbe stato impossibile per me, essere il migliore”

Dedica speciale per due calciatori in particolare, capitan Di Lorenzo e Victor Osimhen:

“Giovanni mi ha insegnato molto sulla squadra, sul modo di giocare. Non vorrei mai giocare contro Osimhen. È bravo, riesce ad essere prepotente contro gli altri difensori. Anche se sono lontani, lui li molesta, li insegue, finché non ottiene ciò che vuole”

Un’esperienza, quella napoletana, che Kim Min-Jae non dimenticherà facilmente. Stessa cosa per il pubblico partenopeo, che ora attende trepidante, il suo sostituto.

Non sarà semplice trovare un’alternativa all’altezza, sia da un punto di vista tecnico, che caratteriale.

Per questo il Napoli, sta valutando con molta attenzione, il profilo adatto.

