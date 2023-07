Zielinski-Napoli: si tratta a oltranza sulla riduzione dell’ingaggio

Il Napoli aspetta e spera. Probabilmente nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare il via libera da parte di Bartolomej Bolek, agente di Zielinski, per mettere finalmente nero su bianco. Nei giorni passati l’entourage del centrocampista aveva già manifestato la volontà di sottoscrivere il rinnovo offerto dal club.

Segno che le condizioni della società partenopea hanno fatto breccia nel muro inizialmente eretto dal polacco e dal suo procuratore. Insomma, pare che alla fine Zielinski abbia accettato la proposta al ribasso rispetto ai 4.8 milioni di ingaggio attuale formulata da De Laurentiis. Prossima scadenza, dunque, giugno 2027, con stipendio di circa 3 milioni, arricchito ovviamente da bonus vari e assortiti.

Adesso non resta che definire gli ultimi dettagli e poi formalizzare attraverso le firme la permanenza all’ombra del Vesuvio di un giocatore chiave per le fortune del Napoli. Che ha fortemente voluto rimanere in azzurro. Respingendo perciò una super offerta giunta dai sauditi dell’Al-Ahli di un sontuoso triennale da 12 milioni a stagione. Oltre al corteggiamento della Lazio, su esplicita richiesta di Maurizio Sarri.

