Ormai è abbastanza evidente l’impatto avuto da Scott McTominay nel gioco del Napoli. Altissimo finora il suo rendimento. Per certi versi, addirittura insperato. A veicolare quanto fossero incerte le aspettative sull’acquisto dello scozzese, non tanto in relazione al valore assoluto del centrocampista, quanto ad aspetti extra campo, le stesse parole di Antonio Conte nella conferenza stampa post Torino.

“Nello United non era protagonista, lo conoscevo bene perché ho frequentato la Premier. Ha qualità, siamo stati bravi e fortunati perché ha accettato di venire in una situazione nella quale non si giocava in Europa e dopo un decimo posto. Poteva vedere Napoli come un declassamento…”.

Allora, con McT il bilancio del mercato estivo è di gran lunga positivo. Una percezione veicolata dalla qualità delle prestazioni, nonché in termini meramente quantitativi, relativamente a giocate compiute dall’ex Manchester United, che magari non compaiono nel tabellino. Ma sono imprescindibili per una squadra in missione. Ecco, la scelta compiuta dal diesse Manna, pur avendo un margine di rischio calcolato, sta pagando comunque dividendi significativi.

McT rebus da decifrare

Lo scarico preciso con cui Anguissa stimola Kvaratskhelia; il georgiano che accarezza nello stretto il pallone, prima di servirlo all’accorrete McTominay, piazzato appena fuori area. La rasoiata implacabile sul primo palo a beffare un altrimenti monumentale Milinkovic-Savic. Nell’azione che spacca l’attenta difesa predisposta da Vanoli e culmina con il gol decisivo contro i granata c’è tutto il marchio di fabbrica della capolista. Capace di macinare calcio e risultati, in cui tanti sono dotati di intelligenza calcistica superiore alla media.

Nel Napoli attuale l’enorme rebus da decifrare rimane proprio la posizione dello scozzese. Conte ha ideato una struttura dove bagaglio tecnico e fisicità dominante gli permettono di calarsi perfettamente negli “half space”. Del resto, pochissimi eletti saturano i corridoi intermedi come il numero otto in maglia azzurra. Senza trascurare, ovviamente, le volte che lo spazio va a cercarselo in prima linea, associandosi a Lukaku all’interno di un fluido 4-4-2.

L’approccio alle gare modulato dalla Premier, quel proverbiale cantare e portare la croce tipica del tuttocampista moderno, a tratti pure visionario, lo rendono imprescindibile sia nella lotta che nel governo. Una realistica via di mezzo tra il profilo della mezzala, dotata di fondamentali sconfinati, associati all’intensità nelle letture sotto la linea della palla, caratterizzante i mastini della mediana. Quei passisti che in fase di non possesso braccano chiunque si permetta di transitare nella loro zona di competenza.

Insomma, McTominay ha lanciato un messaggio inequivocabile al campionato: chi vorrà seriamente concorrere per qualcosa di più concreto della semplice qualificazione alla prossima Champions, dovrà fare i conti con la squadra partenopea.

