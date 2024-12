Scott McTominay è sicuramente uno dei giocatori più in forma di questa prima parte di stagione nel Napoli. La rete rifilata al Torino rappresenta un compendio, fisico e tecnico-tattico assieme, della superiorità mostrata finora dallo scozzese in Serie A. Ma tutta l’azione che sblocca un match fino a quel momento equilibrato certifica la precisione degli azzurri nel creare con feroce determinazione proprio quel tipo di giocata.

La manovra prende il via da un’intuizione di Anguissa, che va a ricercare specificatamente la profondità, per ricevere in ampiezza alle spalle del centrocampo granata. La difesa è schierata a protezione dell’area, il camerunese però riesce a ribaltare la situazione a favore dei suoi, ricavandosi uno spazio per lavorare il pallone, in attesa del giusto timing per esplorare l’inserimento di Kvaratskhelia. Il georgiano arriva a rimorchio, riceve ed in un fazzoletto fa una doppia finta di corpo, associando un tocco dolce, come la carezza di una mamma. Lo scarico stimola l’accorrente McT. Una frazione di secondo, stop e tiro di sinistro, così l’ex Manchester United calcio in porta un fendente precisissimo, che sorprende sul palo di competenza Milinkovic–Savic.

Una perla di rara bellezza. Alla faccia dei detrattori in servizio permanente effettivo, che accusano Antonio Conte di puntare esclusivamente sull’accortezza difensiva. Non c’è nulla di più falso che veicolare l’immagine dell’inadeguatezza in attacco della squadra partenopea. Che ovviamente non è spregiudicata, nondimeno mantiene il medesimo atteggiamento. Del resto, c’è talmente tanta qualità in rosa, che al Napoli basta mettere in fila una serie di passaggi ben fatti, per rendersi davvero pericoloso.

Insomma, come si fa a giudicare casuale la posizione in classifica del gruppo gestito con grande sagacia dall’Uomo del Salento. Il tema fondamentale, invece, è un altro. E la prestazione allo “Stadio Olimpico Grande Torino” lo conferma. Questa squadra è forte perché supportata dall’unione del gruppo. Che spinge protagonisti e comprimari a spendersi in una rincorsa in più, pur con la lingua di fuori, volendo aiutare il compagno in difficoltà.

Siamo certi che il campionato, e gli opinionisti che lo raccontano, faranno tesoro di questa semplice lezione. O quantomeno c’è da augurarsi che abbiano una maggiore onestà intellettuale nel commentare i risultati del Napoli. Che avrebbe potuto segnare anche il secondo gol al Torino. A qual punto, nessuno avrebbe avuto alcunché da ridire, considerando che l’estremo difensore di casa ha compiuto almeno tre interventi salvifici, di assoluto spessore.

