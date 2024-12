Baroni ridisegna la Lazio per il Napoli.

Per la sfida di Coppa Italia, in programma giovedì prossimo, il tecnico biancoceleste, sta preparando diversi cambi in formazione.

Tra infortuni e squalifiche, il settore più in emergenza è quello del centrocampo. Nella seduta odierna, in quel di Formello, si è rivisto in gruppo Castrovilli. Per l’ex viola, però, dopo l’infortunio al ginocchio, sembra piuttosto improbabile un impiego dal primo minuto. Lavoro a parte anche per Vecino, mentre solo seduta atletica per Rovella, che vista la squalifica in campionato, sarà l’unico sicuro titolare, di una maglia a centrocampo. C’è anche la possibilità di impiegare alcuni giocatori, fuori dalla lista per la serie A, ma utilizzabili in coppa. Akpa Akpro, Basic e Hysaj potrebbero essere presi in considerazione, anche se non hanno il ritmo partita nelle gambe. Baroni vorrebbe risparmiare Guendouzi in vista del campionato, al suo posto l’unica alternativa plausibile è quella con Bashiru.

Non si sono visti sul campo di allenamento, Tavares, per il quale si punta al recupero per la partita di domenica, sempre contro il Napoli, oltre a Dia, Patric, Pellegrini, Marusic e Castellanos. L’allenatore laziale, aspetterà le ultime sedute di allenamento, per decidere la formazione da mandare in campo, ma inevitabilmente, ci saranno molti cambi nell’undici titolare.

Anche Antonio Conte ha in previsione diverse rotazioni. L’impressione è che in questo momento, tutte e due le squadre hanno più la testa al campionato. Visto che Lazio e Napoli, si riaffronteranno dopo pochi giorni al Maradona, i due tecnici non vogliono scoprire troppe carte, nella prossima sfida di Coppa Italia.