Ipotesi scambio Raspadori Danilo per Gennaio.

Nella conferenza stampa, di presentazione della partita contro il Torino, Antonio Conte aveva ribadito a precisa domanda, di come non voglia privarsi dei suoi giocatori migliori, in questo momento della stagione.

Tutto Sport però, quest’oggi, rilancia sull’ipotesi di uno scambio tra Juventus e Napoli, per il mercato di Gennaio.

Secondo il quotidiano torinese, la Juventus per avere Raspadori dal Napoli, potrebbe inserire come contropartita tecnica, il difensore Danilo.

Il Capitano bianconero appare ai margini del progetto Motta, con un contratto in scadenza, che non sarà rinnovato. Lo staff del calciatore, non disdegnerebbe l’ipotesi partenopea, con la possibilità di poter lavorare con Conte.

Il Napoli dal canto suo ha bisogno di un difensore esperto, dal pronto inserimento, visto il mancato impiego, ormai cronico, di Jesus e Marin. Il brasiliano potrebbe già partire a Gennaio, mentre per l’ex blancos, si valuterà al termine della stagione.

Non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ma non è detto che l’operazione non possa prendere il volo, alla riapertura del mercato.

La Coppa Italia, in programma Giovedì, può essere un banco di prova importante, proprio per i giocatori meno utilizzati, dal tecnico del Napoli.

Contro la Lazio, Raspadori ad esempio, può trovare spazio, per dimostrare di essere un elemento utile, nel proseguimento del campionato.

Per il momento lo scambio tra i due giocatori, resta solo una chiacchiera da bar, ma lo scontento dei due protagonisti in questione, appare evidente.