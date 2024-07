Il Napoli inizia il viaggio. Conte: “Amma Fatica”

Il Napoli inizia il suo viaggio all’insegna del riscatto. Conte stabilirà subito le regole: culto del lavoro, l’unica strada per rialzare la testa e inseguire il successo con la faccia arrabbiata, portandosi dietro il dolore sportivo per la stagione fallimentare appena trascorsa.

I rinforzi hanno sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, Leonardo Spinazzola, esterno sinistro classe ’93 svincolato dopo l’esperienza alla Roma che ha sottoscritto con il Napoli e Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 proveniente dal Real Madrid, sono i primi ad esser stati messi a disposizione del tecnico Antonio Conte, in attesa di Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe 99’ acquistato dal Torino, tra oggi e domani le visite mediche, ed il figliol prodigo del tecnico salentino, Romelu Lukaku, che attende solo l’uscita di Osimhen per abbracciare Napoli

Mancheranno sette nazionali nella prima parte di ritiro, Dimaro Folgarida 11/21 luglio: Folorunsho, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka, Raspadori, Meret e Olivera, quest’ultimo impegnato con l’Uruguay (tra mercoledì e giovedì notte giocherà la semifinale di Coppa America contro la Colombia).

In attesa di capire cosa accadrà per Di Lorenzo e Kvara ed Osi., ieri incontro tra Giuffredi, agente del capitano, ed Adl, ma nulla e trapelato sul discutere delle parti. Per il Georgiano invece, il Napoli è stato chiaro, accetta il rinnovo a 5,5 con clausola, oppure resta, per ora, con il contratto in essere! Certo e, il mercato e appena iniziato

“Amma fatica”, aveva affermato Conte in conferenza stampa di presentazione, “il vangelo “che accompagnerà la stagione del Napoli, tra sorrisi convinti e di circostanza, si parte e lo si deve fare con la testa giusta, cazzeggio finito ora si fa sul serio, la maglia va sudata e rispettata, se ciò non vi riguarderà, la porta e aperta’ potete saluta’!

