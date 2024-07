Osimhen pronto per il ritiro.

Primo giorno ufficiale, del nuovo Napoli di Antonio Conte, con il raduno a Castel Volturno, in vista della partenza per Dimaro.

Test atletici per i presenti, tra cui c’è anche Victor Osimhen. Il nigeriano è stato accolto da numerosi tifosi presenti, a cui si è dedicato, firmando autografi e scattando selfie.

Molti hanno chiesto all’attaccante di restare a Napoli, lui è apparso sorridente e pronto a partire con la squadra.

Offerte concrete, per il numero 9, non ne sono attualmente arrivate, né dalla Premier, né dalla Francia.

Si vocifera di un ritorno di fiamma del PSG, ma i transalpini sembrano più interessati a Kvaratskhelia, che all’attaccante nigeriano. La clausola da 130 milioni, più l’ingaggio del calciatore, che attualmente guadagna 10 milioni netti a stagione, frenano gli interessi dei maggiori club europei.

Gli unici in grado di sostenere quelle cifre, sembrano essere gli arabi, ma attualmente il mercato Saudita è chiuso.

La mancata cessione di Victor Osimhen, blocca anche l’eventuale arrivo di Romelu Lukaku, che attende una chiamata dal Napoli, per trasferirsi subito agli ordini, di Antonio Conte.

L’attaccante partenopeo, dal suo punto di vista è sereno. Il contratto stipulato, gli garantisce un guadagno difficilmente comparabile, se non arrivasse l’offerta giusta, la prospettiva di restare a Napoli, non gli sarebbe del tutto sgradita.

Per Giovanni Manna, dopo aver sistemato il reparto difensivo, sarà il problema da risolvere nelle prossime settimane. Intanto Osimhen si prepara per partire per la Val di Sole, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.