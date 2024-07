Calciomercato: La “Povera” Italia tra Debiti e Fantasie! Siamo giunti all’ 8 luglio, con il Napoli, unica squadra attiva sul mercato, che ufficializza Spinazzola ex Roma (a parametro Zero), Rafa Marin, del Real Madrid (12 Milioni ai blancos per il prestito e 35 al Napoli per l’eventuale recompra), Buongiorno del Torino (35 + bonus al club di Cairo) ed infine Lukaku (20 milioni al Chelsea) per un totale di 62 milioni di euro. In attesa della vendita di Osimhen, dove l’Arabia sembra la destinazione più plausibile al momento (Il mercato li aprirà il 17 Luglio!), davvero non male rispettoalle chiacchiere e scoop giornalistici di Juve, Milan ed Inter!

Anche gli stessi procuratori amici sono in difficoltà vedi Mario Giuffredi con Di Lorenzo (Juventus) a tal proposito e stata annullata la conferenza chiarificatrice si vede che serviva a poco dopo il disastro mediatico e le parole del tecnico! Riso con Buongiorno (Inter), quest’ ultimo avrebbe meritato la rinuncia di acquisto del suo assistito, vista la mancanza di rispetto nei confronti dell’unico club che poteva pagarlo ovvero il Napoli!

Senza dimenticare i fuori onda di vari colleghi, di carta stampata a tv, che proprio non riescono ad ammettere che le chiacchiere stanno a zero! Il colpevole nel bene? Si chiama Antonio Conte, che ha cambiato la mentalità del club, cassando l’anno del disastro e trasformandolo nell’ anno del dragone!

Calciomercato: La Mentalità che ha cambiato il mercato…

Mentre Manna, giovane DS alla ribalta, continua la sua attività per accontentare il neo tecnico azzurro Antonio Conte, andiamo a dare uno sguardo dopo 8 giorni trascorsi dall’ apertura del mercato.

Partendo dai Campioni d’Italia, dopo i parametri zero Zielinsky e Taremi, rispettivamente da Napoli e Porto, si era parlato di Hermoso, ma Oaktree blocca sul nascere ogni velleità, occorre un piano giovani dice…ma i soldi dove sono? In attesa di vendite, si sognano colpi ma e difficile farli senza i fucili!

Arriviamo la Juventus, che prende il figlio d’ arte Thuram dal Nizza, Douglas Luiz dall’ Aston Villa, ma deve ancora “Liberarsi delle zavorre stipendi” di Chiesa, Vlahovic e Rabbiot, dopo che Szczesny (Di Gregorio del Monza dovrebbe essere il sostituto) ha salutato, visto che il club bianconero non poteva permettersi l’esosità dello stipendio del portiere polacco…A proposito, Calafiori, il neo Juventino, andra’ all’ Arsenal…ma non importa uno più forte già e in rosa (Stampa e tv da Iene!)

Resta il Milan, con Ibra che sonda tutti ma non compra, povero Fonseca! Ed attende l’ok del Cardinale della Sacra Rota del fondo americano, per capirne anche la valenza della sua presenza in società. Quando non basta un Papa per avere l’assoluzione!

Calciomercato: La bocca e le penne da…Magnarse ‘o Limone!

In questo marasma di chiacchiere e sgoob, come affermato in precedenza, dove i debiti con la bocca e con la penna fanno il pari con io debiti di cassa, il Napoli continua il suo percorso di idee ed organizzazione. Dopo i 4, ormai certi, ci si potrebbe aggiungere Hermoso, parametro zero ed ex Atletico Madrid, Brescianini dal Frosinone, in attesa della vendita di Osimhen dove una volta avvenuta, si punteranno due Top Player ancora non usciti dalle bocche dei sapienti!

Dunque, anche da decimi partenti, le casse son più ricche dei potenti, se poi ci aggiungi competenza ed organizzazione, allora le idee diventano realtà, e l’altra Italia del pallone proprio non lo digerisce, e come si dice…Magnarse ‘o Limone! I Conte non tornano? Per gli anti Napoli di sicuro! Ma oggi il Vesuvio erutta di azzurro, e dopo il Torino, chiedete pure, i soldi puliti ve li presta Don Tonino!

