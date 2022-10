Anguissà: “Sono felice per i due gol e perché abbiamo vinto”

Anguissà si dichiara felice, una felicità condivisa dai tifosi azzurri, dopo le sue prestazioni…

Il Napoli ha vinto contro il Torino in un match non facile visto che la squadra di Juric è una tra le più compatte della Serie A. Il club partenopeo è riuscito con grande maestria a tenere a bada gli attaccanti granata e ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Solo la brutta partita contro il Lecce ha macchiato questo cammino, ma alla fine dei conti è stato solo un giro a vuoto senza conseguenze.

Da registrare la doppietta di Anguissà e proprio il centrocampista a DAZN ha parlato del match vinto dal Napoli contro il Torino:

“Sono molto felice, non voglio mentire: è la prima volta per me in A, due gol, sono felice. Ringrazio i compagni, la vittoria è importante. Sono felice per i due gol e perché abbiamo vinto. Penso sia sempre importante segnare, ma io voglio solo fare il mio lavoro. Se segno, sono felice. Ma devo aiutare la squadra a vincere. Se vinciamo tutto e non segno, va bene lo stesso. Se segno, ok, bello, ma ci sono cose più importanti, la mia famiglia ha sempre creduto in me. Io però voglio dare alla squadra tutto ciò di cui hanno bisogno. Per me c’è da vincere ogni partita. Vogliamo solo vincere tutte le partite e faremo di tutto per farlo. Step by step, un passo alla volta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati