La Gazzetta: “Juric vuol bloccare cosi le fonti Lobotka-Kvara”

La Gazzetta dello Sport si focalizza sulle scelte tattiche di Ivan Juric, allenatore del Torino, a poche ore dal match del Maradona contro il Napoli:

“L’impressione è che la prima mossa del Toro anti-Napoli riguardi proprio l’attacco. Juric potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti. Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere Lobotka, una delle principali fonti di gioco. In difesa è pronta una trappola per Kvara: duello a tutto campo con Djidji, con Lukic e Singo chiamati a un pomeriggio di sacrificio nel coprire i fianchi. Un anno fa, all’andata, il croato fece soffrire il Napoli al Maradona, in una serata decisa da uno spunto di Osimhen. Era accaduto anche ai tempi del Verona. Servirà un Toro perfetto per mettere in pratica le lezioni di Juric”.

La Gazzetta su indicazioni Spalletti

“E sempre per evitare l’aggressione alta del Torino, Spalletti chiederà ai suoi centrocampisti maggiore mobilità per togliersi dalla morsa del pressing e cercare spazi nella trequarti avversaria. Il polacco Zielinski sarà quello che si inserirà di più, a ridosso delle punte. Ma anche Anguissa ultimamente sta prendendo gusto ad arrivare in zona gol, sfruttando anche l’ottimo dribbling di cui è dotato. Anche Lobotka, con i suoi cambi di direzione, dovrà cercare di far girare palla velocemente “nascondendola” al Toro”.

