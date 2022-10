Le parole di Ivan Juric dopo il ko contro il Napoli

Un vero e proprio ko quello del Torino di Ivan Juric contro il Napoli di Luciano Spalletti il quale è riuscito a gonfiare la rete ben tre volte con la doppietta di Zambo Anguissà e un meraviglioso goal di Kvaratskhelia a differenza dell’unica rete di Sanabria.

Una partita non soddisfacente per il tecnico del Torino che al termine della gara ha parlato in conferenza stampa visibilmente irritato dall’esito della gara.

Leggiamo insieme le sue parole:

“Secondo me c’è stata poca attenzione, se la abbassi poi soffri. Anche loro con grandissima forza hanno saputo approfittarne. La partita poi l’abbiamo fatta bene, occasioni per riaprirla, ma la poca attenzione è stata penalizzante”. Esordisce Juric.

A livello di possesso, di movimento della palla abbiamo fatto meglio di loro, anche come costruzione, quello che mi sembrava ovvio è la poca attenzione nei particolari, dove noi siamo sempre stati eccellenti. I gol sono nati in questi spazi, dove mai abbiamo concesso solitamente”.

Sull’attenzione: “Oggi è stato diverso, con l’Inter meritavamo di vincere e non abbiamo concesso nulla. I Nazionali li ho visti meno attenti, come se avessero speso tanto emotivamente”.

Sulla mancata vittoria di un big match: “La mia sensazione, magari mi sbaglio, è che la partita è stata fatta bene ma ci sono i piccoli particolari dove siamo fragili, adesso dobbiamo alzare il livello di aggressività, gamba, attenzione, per non subire tutto questo. Cercheremo di fare meglio già la prossima”

