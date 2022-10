Osimhen : “Kvara non avete visto niente. Raspadori lo adoro”

Una vittoria strabiliante quella del Napoli contro il Bologna. Tre sono le reti gonfiate dagli azzurri a dispetto delle due rossoblu.

Al termine della partita, ai microfoni di DAZN ha parlato l’autore del goal della vittoria Victor Osimhen:

Leggiamo insieme le sue parole

“Congratulazioni alla squadra per questa partita e questa vittoria. Complimenti anche al Bologna. Spalletti mi ha dato la carica giusta nell’intervallo per entrare ed essere decisivo, volevamo vincere.

Sono molto contento per aver contribuito al successo. Dobbiamo continuare così, vivendoci questo momento e questa atmosfera incredibile.

Raspadori? Lo adoro ( i love him). Mi piaceva già al Sassuolo, non solo perché ora gioca con me. Sono contento della sua crescita, per questa squadra l’aspetto più importante è l’unità. Abbiamo un grande rapporto.

Sono molto contento per Kvara, si merita tutto quello che sta vivendo. Sono molto contento per la sua esplosione ma ancora non avete visto niente, perchè in allenamento è ancora più forte”

