Spinazzola inizia la nuova stagione col piede giusto: guai a sottovalutarne l’acquisto

Generalmente gli svincolati non sono il target preferito dal Napoli. Eppure gli azzurri, nell’ottica di voler fare un mercato funzionale alle idee di Antonio Conte, hanno scelto il 31enne Leonardo Spinazzola. Un calciatore di grande esperienza, per cui la società non ha pagato il costo del cartellino, essendo in scadenza dopo cinque anni trascorsi nella Capitale. A pensarci bene, un acquisto molto intelligente. Perché in grado di esprimersi compiutamente sia nella classica linea a quattro. Che come laterale a tutta fascia, all’interno di un sistema con tre centrali.

Insomma, davvero un gran colpo. Potenzialmente perfetto per il nuovo progetto, specialmente se dovesse confermare la sua integrità fisica. Certificata la passata stagione da 36 presenze complessive, in cui ha disputato oltre duemila minuti nelle tre competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa League). Del resto, se il buongiorno si vede dal mattino, com’è tradizione, l’ex Roma non poteva presentarsi meglio ai suoi tifosi. Con la rete che inaugura la prima amichevole contro i dilettanti dell’Anaune.

Adatto al 3-2-4-1

Al netto della reale consistenza dell’avversario, è balzata subito all’occhio la novità tattica. Conte sta lavorando su una identità precisa: il 3-2-4-1. Ovvero, sviluppare il possesso attraverso un sistema che prevede la circolazione in assoluta sicurezza della palla in fase di costruzione con i tre difensori. Nonché la fattiva collaborazione dei due mediani. Oltre all’occupazione costante dell’ampiezza e dei mezzi spazi con quattro giocatori alle spalle della punta. Un approccio che garantisce molti vantaggi a livello propositivo, creando zone di superiorità numerica e/o posizionale grazie al contributo dei laterali.

Sicuramente il poco tempo a disposizione e le gambe imballate dai carichi non hanno permesso al Napoli di cercare rotazioni elaborate. Preferendo invece occupare i corridoi offensivi e aggredire la profondità con Mazzocchi e Spinazzola. Proprio con questo movimento in avanti Conte intende stimolare le ricezioni dell’ex giallorosso, che parte nominalmente dalla posizione di laterale sinistro. Quindi, si alza a occupare l’ampiezza, comodo riferimento a cui appoggiarsi per risalire il campo. Mentre Lindstrom scivolava nel mezzo spazio, tra le linee avversarie. Adesso pensiamo alla medesima situazione con Kvaratskhelia al posto del danese. La connessione con un offensive player ipercinetico e assai qualitativo tipo il georgiano permetterebbero poi a Spinazzola di formare naturalmente un triangolo con il numero 77 e Anguissa o Lobotka.

L’Europeo di Spinazzola

D’altronde, nell’immaginario collettivo Spinazzola rimane il principale protagonista dell’Italia verso il titolo di Campione d’Europa conquistato a Wembley nel 2021, dove ha vinto due volte il premio della UEFA di “Man of the match”. Almeno fino alla rottura del tendine d’Achille, nei quarti, contro il Belgio, il suo torneo era stato praticamente perfetto. E lo stava consacrando come uno dei migliori esterni del Vecchio Continente. Sontuoso ogni volta che prendeva palla e scattava in verticale.

Certo, non avrà più la stessa esuberanza di quel periodo. Nondimeno, è comunque una risorsa di alto livello, che nel palleggio può assicurare la giusta collaborazione ai compagni. E mettersi in proprio, con quella tipica postura del corpo che denuncia l’intenzione di andare sul fondo per crossare. Non prima di avere superato l’uomo con un mucchio di esitazioni, finte e rapidità nello stretto. Ma spendibile anche in fase di non possesso, portando la pressione offensiva, oppure chiudendo con puntualità la diagonale difensiva.

Insomma, stiamo parlando di un tuttafascia dinamico e polivalente. Forse perché ha una formazione calcistica da esterno offensivo. Che ha cominciato a interpretare il ruolo in maniera completa solo quando Gasperini gli ha affidato grandi responsabilità, schierandolo sulla sinistra a piede invertito. Così da ampliargli le competenze tecnico-tattiche. Peccato che pure l’esperienza all’Atalanta sia stata frenata sul più bello dall’infortunato al crociato.

Detto questo, siamo ancora all’alba della nuova stagione. E già Spinazzola ha dimostrato di poter essere utilissimo a questo Napoli. Specialmente se messo nelle condizioni di esprimere tutte le sue qualità, nelle due fasi in cui si articola il gioco. Un acquisto perciò ambizioso. Sbagliato dunque catalogarlo come mero riempitivo della rosa azzurra. Nel sistema tattico che sta approntando Conte potrebbe ricoprire una dimensione importantissima.

