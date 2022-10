RILEGGI LIVE Napoli-Bologna 3-2: La 10^vittoria di Luciano! Ma quanta sofferenza!

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta di Napoli–Bologna, gara valida per l’undicesimo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita degli azzurri, che si disputerà Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta

Dopo aver conquistato la vittoria in Champions contro l’Ajax, a suon di gol, e la ormai conquista degli ottavi, il Napoli vuol continuare la striscia positiva in campionato, ed una vittoria contro il Bologna di Thiago Motta, significherebbe record. Infatti sarebbero 10 vittorie consecutive, meglio del Real in Europa, e mantenere la testa della classifica, vista la vittoria di ieri dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Napoli-Bologna, Il momento di entrambe e le formazioni ufficiali

Qui Napoli:

Napoli con Ostigard accanto a Kim per sostituire l’infortunato Rrahmani (Juan Jesus va in panchina), a sinistra torna Mario Rui titolare, a centrocampo Ndombele in pole per rilevare l’acciaccato Anguissa. In attacco Politano più di Lozano a destra, confermatissimo Kvaratskhelia, mentre per il ruolo di centravanti è corsa a 3 tra Osimhen, Raspadori e Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Qui Bologna:

Bologna senza Arnautovic, alle prese con la lombalgia: pronto Zikrzee nei panni di ‘falso nueve’, sostenuto dal trio Aebischer–Dominguez–Barrow. Medel e Ferguson in mediana, il recuperato Soumaoro e Lucumi nel cuore della difesa con Posch (o De Silvestri) e Cambiaso terzini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

Arbitro: Francesco Cosso

Assistenti: Raspollini-Affatato

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Valeri

Assistente VAR: Abbattista

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui – Ndombele, Lobotka, Zielinski – Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione del NAPOLI: Elmas, Marfella, Zerbin, Simeone, Gaetano, Sirigu, Osimhen, Ostigard, Olivera, Lozano, Zedadka, Demme, Zanoli.

La formazione del BOLOGNA: 4-2-3-1 per gli ospiti, Skorupski – Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso – Medel, Ferguson – Aebischer, Dominguez, Barrow – Zirkzee.

A disposizione del BOLOGNA: Raimondo, Sansone, Sosa, Raffaelli, Soumaoro, Bardi, De Silvestri, Moro, Soriano, Lykogiannis, Orsolini.

Spalletti schiera Ndombele per Anguissa, Mario Rui si riprende la fascia sinistra, prima punta Raspadori con Osimhen e Simeone che partiranno dalla panchina.

Motta deve fare a meno di Arnautovic e schiera Zirkzee in avanti, Barrow sulla sinistra, Aebischer sulla destra. In difesa Lucumi in coppia con Bonifazi.

Nelle ultime 13 partite di Serie A, il Napoli ha raccolto 11 vittorie e due pareggi, realizzando 35 gol: considerando questo parziale, quella azzurra è la miglior squadra del campionato sia per punti conquistati (35 su 39) che per gol segnati.

Dirige il match l’arbitro Francesco Cosso.

Ore 18- L’arbitro, sig. Cosso, da il calcio d’inizio della gara Napoli-Bologna, Buon divertimento a tutti!

3’Lancio in verticale per Zirkzee, attento Meret in uscita.

4’Politano trova la profonditá per Di Lorenzo, cross potente del terzino allontanato dalla difesa ospite.

6′ Sugli sviluppi dell’angolo, conclusione potente di Kvaratskhelia, Aebischer respinge con il corpo.

8′ Kvaratskhelia parte palla al piede, fa fuori due avversari ma viene fermato da un duro tackle di Posch.

10’Ndombele in area non si fida del tiro e cerca l’assist per Zielinski, intercetta ancora Posch.

11′ Si scalda precauzionalmente Lozano, nel caso Kvaratskhelia non potesse continuare.

15’Kvaratskhelia sembra essersi totalmente ripreso, accelerazione sulla sinistra e cross: spazza Bonifazi.

17′ Ripartenza di Politano, altra chiusura di Lucumí che ferma l’esterno mandando il pallone in out.

20’RASPADORI! Geniale verticalizzazione di prima di Kvaratskhelia, diagonale dell’ex Sassuolo che termina a fil di palo.

21’Cartellino Giallo Nicolás Martín Domínguez

24′ DI LORENZO! Politano al centro per Raspadori, sponda di prima per il terzino che calcia al volo, colpendo peró Bonifazi.

25′ MARIO RUI! Il terzino, servito da Kvaratskhelia, calcia fortissimo sul primo palo, non trovando peró la porta!

26′ Dominio territoriale del Napoli, partenopei con tutti gli uomini di movimento nella metá campo del Bologna!

27′ COSA SBAGLIA RASPADORI! Kvaratskhelia serve un assist a pochi passi dalla porta all’ex Sassuolo che calcia di potenza ma manda alto!

29′ Kvaratskhelia veramente infermabile sulla sinistra, il georgiano ne salta tre prima di essere fermato da Ferguson in angolo.

32′ Gran lancio per Cambiaso, dimenticato dalla difesa del Napoli: il terzino prova il sinistro, Kim lo mura in angolo.

34′ Motta chiede piú movimento a Barrow: la punta parte da sinistra ma si accentra molto, passo andando a giocare alle spalle di Zirkzee.

35′ RASPADORI! La punta si gira in un fazzoletto e lascia partire un forte sinistro, attento Skoruspki in presa bassa.

38′ Conclusione dalla distanza di Barrow, palla alta sopra la traversa.

41′ Ci prova Dominguez dalla distanza, palla lontana dalla porta di Meret.

43′ GOL! Napoli – BOLOGNA 0-1! Rete di Joshua Zirkzee. Dominguez trova Cambiaso, passaggio arretrato per l’accorrente punta che, dal dischetto, insacca!

44′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! !!!!Juan Jesus pareggia. Angolo Napoli, un doppio rimpallo tra Medel e Ferguson manda la sfera sui piedi del difensore partenepeo che, da due passi, insacca!

Napoli e Bologna vanno negli spogliatoi sul 1-1: i partenopei dominano i primi 35′ sfiorando il gol in piú occasioni e colpendo il palo con Mario Rui, ma il vantaggio é del Bologna.

Reazione immediata del Napoli che trova il pareggio al 45′, su azione di angolo: un rimpallo serve la sfera a Juan Jesus che insacca da un metro, si dispera Medel che non era riuscito a spazzare.

Napoli che avrà ora 45 minuti per trovare il successo che confermerebbe la vetta solitaria in classifica.

46′ escono Politano e Raspadori, ed entrano Osimhen e Lozano

Ore 19 -l’ arbitro Cosso fischia l’inizio della ripresa tra Napoli e Bologna

47’Spalletti cambia giá all’intervallo, dentro Lozano e Osimhen per dare fisicità e velocità al suo attacco.

47′ NDOMBELE! Conclusione in girata della mezzala, palla a lato.

49′ GOOOOOOLLLLLLLL! Lozano porta in vantaggio il Napoli Kvaratskhelia entra in area e scarica sul destro, risposta di Skorupski che non puó nulla sul tap in del messicano.

50′ Napoli che inizia come meglio non potesse sperare questo secondo tempo, i partenopei tardano solo quattro i minuti a trovare il vantaggio.

52′ GOL! Napoli – BOLOGNA 2-2! Rete di Musa Barrow. Conclusione dalla distanza della punta, Meret si fa ingannare dal rimbalzo con la sfera che gli passa tra i guantoni! Pareggio per gli ospiti!

52′ Ancora un assist per Cambiaso, anche se in questo caso nella rete fondamentale l’errore di Meret.

54′ OSIMHEN! Gran colpo di testa della punta sull’angolo di Zielinski, respinge Skorupski.

56′ RISCHIA SKORUPSKI! Conclusione potente di Kvaratskhelia, una doppia deviazione quasi beffa il portiere con la sfera che termina di poco a lato!

58′ Partenopei ora con il massimo sforzo per ritrovare il vantaggio, Bologna che si aggrappa al suo portiere.

59′ Gran cambio gioco di Lobotka per Di Lorenzo, il terzino fermato in out da Cambiaso.

61′ Continua a spingere il Napoli, Bologna arroccato nella propria metá campo.

65′ Buon momento ora per il Bologna, che ha saputo resistere alla sfuriata del Napoli e ora é anche andato vicino al gol del vantaggio.

67′ Altra conclusione di Barrow, che non inquadra la porta: la punta si sta muovendo moltissimo su tutto il fronte offensivo del Bologna.

68′ Osimhen dal limite finta il destro e conclude di sinistro, palla smorzata da Bonifazi, facile per Skorupski.

70′ GOOOOOOLLLLLLL!!!!!! Osimhen, e sono tre! Altra grande verticalizzazione di Kvaratskhelia per la sua punta che, solo davanti a Skorupski in uscita, batte il portiere con un dolce tocco sotto.

71′ Esce Ndombele, entra Elmas nel Napoli

71′ Esce Medel entra Moro

73′ Lozano scappa sulla destra e mette al centro, altra pezza di Bonifazi che evita il gol sicuro di Osimhen.

74′ ROVESCIATA DI OSIMHEN! Sugli sviluppi dell’angolo, conclusione acrobatica della punta che termina alta!

75′ Doppia occasione di Zirkzee, entrambe le conclusioni respinte da Juan Jesus.

76′ FERGUSON! Pallone lungo per il centrocampista che, da posizione defilata, calcia sul palo di Mette: il portiere mette in angolo.

77′ Sostituzione BOLOGNA: esce Michel Aebischer, entra Nicola Sansone. Sostituzione BOLOGNA: esce Stefan Posch, entra Charalampos Lykogiannis.

79’TRAVERSA DI ZIELINSKI! Conclusione potente del polacco che batte Skorupski ma colpisce la parte bassa del legno!

80′ Cambiaso, spostato sulla destra, ferma l’uno contro uno di Kvaratskhelia.

82′ Sostituzione Stanislav Lobotka Diego Demme

84′ Conclusione dalla distanza di Lozano, palla altissima sopra la traversa: si lamenta Osimhen che si era liberato in area.

87′ OLIVERA! Altra azione devastante di Kvaratskhelia sulla sinistra, scarico sull’ex Getafe che conclude di potenza ma colpisce Bonifazi

88′ MIRACOLO DI SKORUPSKI! Cross di Zielinski, Lozano conclude a botta sicura da due passi, il portiere respinge di istinto.

89′ Sostituzione Andrea Cambiaso Lorenzo De Silvestri

4 MINUTI DI RECUPERO

90’+1′ Cartellino Giallo Nicola Domenico Sansone

90’+3′ Cartellino Giallo Charalampos Lykogiannis

FINISCE NAPOLI – BOLOGNA! Decima vittoria consecutiva per i partenopei che si impongono per 3-2 sulla formazione allenata da Thiago Motta.

Il Napoli fatica ma porta a casa i tre punti contro un solido Bologna: ospiti che aprono la gara con Zirkzee, pareggio di Juan Jesus prima dell’intervallo. La squadra di Spalletti apre il secondo tempo trovando il vantaggio con Lozano, pareggia Barrow dalla distanza grazie anche a un non sicuro Meret. La rete decisiva arriva al 69′, con Osimhen che insacca la stupenda verticalizzazione di Kvaratskhelia.Partenopei che tornano primi in classifica, dieci le vittorie consecutive, entusiasmo al Maradona alle stelle.Da Napoli – Bologna é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!

