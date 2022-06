Bigon entra a Salerno con un regalo: Lovato!

L’ex Direttore Sportivo del Napoli, Riccardo Bigon, dopo sette anni al nord divisi tra il Verona e Bologna, è pronto a ritornare nella regione del sole, questa volta però non più nella città di Partenopee ma nel club fresco di Serie A, la Salernitana.

Dopo l’addio di Walter Sabatini, per divergenze con il presidente Iervolino, è stato necessario alla squadra di Nicola, cercare il sostituto perfetto per ricoprire la carica di Dirigente Sportivo.

Inizialmente si pensava a due nomi: Pierpaolo Marino e Gianluca Petrachi. tuttavia il club ha optato per un ‘porto sicuro ‘ trovato nella figura di Bigon, soprattutto per le ottime prestazioni con il Napoli e con il Bologna.

Inoltre non va tralasciato che, con Bigon, si potrebbe avviare concretamente una trattativa con Cavani.

Bigon e Sabatini: due opposti

Maurizio Milan, l’AD della Salernitata, alla penna del quotidiano “Il Mattino” ha rilasciato una lunga intervista nella quale spiega le differenze tra l’uscente e nuovo Dirigente Sportivo.

“Bigon è una persona diametralmente opposta da Sabatini con cui tra l’altro ha condiviso anche un’esperienza a Bologna”

Nei prossimi giorni infatti, Bigon dovrà presentare il suo piano di lavoro, cosi da modificarlo li dove necessario. Infatti, lo stesso Milan ha affermato che nella Salernitana vogliono persone che lavorino in team e non in solitaria:

“Bigon presenterà il suo piano e il suo modus operandi e capiremo il da farsi. Vogliamo un direttore che lavori in osmosi con noi, non c’è una ripartizione didascalica ma un lavoro di team.”

La volontà della Salernitana è quella di ufficializzare e dare delle risposte già nella giornata di Giovedì, affinché Bigon possa essere presentato nella prossima conferenza stampa.

Un pasticcino per entrare: Lovato

Bigon non sta preparando solo il piano di lavoro per la Salernitana, ma a quanto pare vuole entrare già con un presente per il tecnico Nicola.

Infatti sembrerebbe abbia messo gli occhi su un giovane talento del Cagliari: Matteo Lovato.

Il classe 2000 infatti si è messo in mostra dal mese di gennaio fino a fine campionato collezionando numerosi colpi che hanno aumentato di netto il suo rendimento, tanto da stuzzicare la curiosità di Bigon.

Infatti è necessario ricordare che l’obbiettivo del nuovo DS è quello di rafforzare la difesa dei granata.

Tuttavia non si sa se già ci sia stato un contatto fra le parti e quali potrebbero essere le cifre avanzate al difensore del Cagliari.

Ad ogni modo PerSempreNapoli seguirà il caso Bigon e Lovato aggiornandovi in tempo reale sulle vicende in casa Salernitana.

