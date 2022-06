Salernitana: Iervolino- Sabatini, il matrimonio e’ finito!

Sembrava fosse amore…invece era un calesse, con l’aiuto di un film di Troisi, raccontiamo di Iervolino e Sabatini, che hanno deciso di separarsi. Sembrano davvero lontane le immagini degli abbracci per la salvezza dei granata, ed e’ bastata una “commissione“, il famoso vil denaro, per far si che la coppia, scoppiasse! E chiaro che sono ore frenetiche a Salerno, dove si dovra’ cercare, in fretta, un DS , oltre che pensare alla campagna acquisti che fino ad ora, risultava ferma.

Ricordiamo che la notizia e stata pubblicata dall’ANSA, e poi confermata dalla stessa, con i tifosi granata che tornano a vedere spettri che sembravano svaniti. Di seguito il comunicato della societa’ che conferma la separazione dal DS Walter Sabatini:

“L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati