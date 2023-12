Euro2024: focus sulla Croazia, Modric l’arma in più, Gvardiol insuperabile

L’urna di Amburgo ha consegnato all’Italia per Euro2024 un girone di ferro. Certo che con la presenza in quarta fascia degli azzurri, difficilmente si poteva avere qualche speranza di un gruppo relativamente facile. Infatti la squadra di Spalletti è capitata nel Gruppo B con Spagna, Croazia ed Albania.

Qui cercheremo di approfondire una delle squadre del torneo che potrebbe ancora dire la sua, anche se da molto tempo alla Croazia di Dalic manca spesso l’ultimo passo per arrivare a conquistare un trofeo. i craoti erano in terza fascia ed hanno conquistato la qualificazione nel Gruppo D, come secondi a -1 dalla Turchia di Montella.

Josko Gvardiol, foto ufficiale del profilo Twitter della Croazia

La sorprendente Turchia di Montella ha battuta la Croazia nella pausa per le qualificazioni ad ottobre, poi la squadra di Dalic ha perso anche contro il Galles, retrocedendo in seconda posizione, superata dai turchi. Un cammino discontinuo che la Croazia, che ha perso un’ottima occasione e che alterna grandi prestazioni a partite senza identità.

Un avversario interessante per l’Italia di Spalletti che anche questa volta si troverà di fronte un bel blocco che ha militato o che milita in Serie A, guidato da Brozovic insieme a Modric. Infatti proprio il centrocampo è l’arma in più che ha portato ad Euro2024 la Croazia.

Proprio il centrocampo è l’arma in più della Croazia di Dalic. Infatti, oltre alla grande qualità di Modric, a guidare la squadra c’è anche Brozovic, passato dall’Inter all’Al-Nassr. Da non dimenticare anche l’esterno del Manchester City, Kovacic che sta facendo vedere grandi cose anche in Premier League, ma che da il suo meglio proprio in nazionale.

Euro2024: la Croazia di Modric e del muro Gvardiol

La difesa, guidata dalla giovane promessa, esplosa al Mondiale in Qatar 2022, Josko Gvardiol del Manchester City. Il difensore ha dimostrato di poter tenere alti livelli e con i Citizens lo sta dimostrando. Particolare attenzione va data anche all’esterno sinistro della difesa croata, ora in forza al Bayer Leverkus, ma di proprietà del Bayern Monaco, Stanisic. A gudiare la squadra tra i pali, uno dei migliori portieri degli ultimi mondiale, Dominik Livakovic, del Fenerbahce.

Josko Gvardiol, foto ufficiale del profilo Twitter della Croazia

Proprio l’attacco è il reparto che fa più fatica a dire la sua. Infatti, senza i grandi attaccanti che hanno fatto storia della Croazia, Dalic si dovrà affidare a Kramaric, soprattutto dopo la rottura del legamento crociato di Ivan Perisic. L’altro attaccante, che affiancherà la seconda punta dell’Hoffenheim è l’esterno del Feyenoord, Ivanusec.

L’Italia di Spalletti dovrà giocarsi il passaggio del girone B ad Euro2024 contro la Croazia (in quanto la Spagna è leggermente superiore ad entrambe e l’Albania difficilmente passerà il turno?)e per farlo la chiava sarà quella di evitare che Luka Modric apra il gioco.

Bloccare il centrocampo croato sarà la chiavi di volta per gli azzurri, in modo fermare sul nascere la manovra offensiva della formazione di Dalic. Fisicamente in mezzo al campo siamo superiore, la qualità croata con Modrice e Brozovic potrà metterci in difficoltà, ma calciatori come Barella e Frattesi faranno la differenza nel cuore del gioco della partita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati