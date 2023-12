Osimhen: “ Premio va condiviso con tutti”

Victor Osimhen è stato premiato al Gran Gala’ del calcio, come miglior giocatore dell’anno.

Il centravanti nigeriano, a margine della premiazione ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra, che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso”

Il calciatore nigeriano condivide il successo, anche con i vertici societari. Parole distensive, dopo tanti momenti di tensione, nei mesi scorsi. Con il rinnovo del contratto in arrivo, le parole di Osimhen suonano come un segnale di pace:

“Questo premio è condiviso con tutti, con Spalletti, con De Laurentiis e tutti i tifosi, se lo meritano”

Parole anche d’amore per la città:

“Questo premio rappresenta tutta Napoli. Sono orgoglioso di averlo vinto è molto importante per me”

C’è stato anche un retroscena divertente, quando è stato chiesto a Leao chi avesse votato come miglior giocatore dell’anno. Il portoghese ha confermato di aver votato Osimhen. Stessa domanda è stata posta al nigeriano, che per tutta risposta ha confessato:

“Ho votato per me stesso!”

Ilarità generale dei presenti, d’altro canto le regole non lo impediscono.

Una serata piacevole, soprattutto per il club Napoli, che ha fatto incetta di premi. Kvaratskhelia ha vinto il gol più bello dell’anno ( quello all’Atalanta), Spalletti miglior tecnico, De Laurentiis miglior presidente.

Il giusto riconoscimento alla straordinaria stagione degli azzurri, dello scorso anno.

È il momento però, di chiudere con il campionato vinto e pensare al presente.

In virtù proprio di quanto fatto, questa stagione va onorata al massimo. Il tempo è ancora a favore degli azzurri.

