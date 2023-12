Spalletti torna a parlare del Napoli: “Ci ho lasciato il mio cuore”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luciano Spalletti ha parlato del Napoli e del suo rapporto con la città, con i tifosi e di cosa gli hanno insegnato i due anni sulla panchina azzurra:

“Ho lasciato il mio cuore a Napoli. È inimmaginabile l’affetto, o meglio l’amore, che c’è stato tra me e quella città. Per la prima volta nella mia carriera di allenatore ho provato l’emozione unica di sentirmi parte di una comunità. A Napoli ero felice perché ho assistito in prima persona alla felicità dei napoletani e dei miei giocatori. Ho ricevuto sensazioni indescrivibili. È stata una delle cose più belle che mi potessero capitare nella vita. È stata l’università della mia vita e credo che sia difficile avere di più di quello che ho avuto lì, e nessun risultato può eguagliare quello che mi hanno dato i napoletani. Sono orgoglioso e onorato di diventare cittadino onorario giovedì.”

Spalletti: “Napoli è stata la mia seconda ala per volare”

“Per oltre trent’anni, io e Napoli abbiamo pensato di andare nello stesso posto, di fare lo stesso viaggio. Il nostro incontro, che è un’arte, ci ha portato entrambi il più lontano possibile. Nasciamo con un ala sola, se non cerchiamo in alto e in basso, non troveremo mai qualcuno che ci completi. Napoli è stata la mia seconda ala. Per questo le sarò sempre grata.“

