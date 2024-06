Napoli: Con Conte Adesso Tutti a Farti da Ragioniere! Quando non li tirava fuori era tirato, oggi che può si esclama in tv“Ma che ha pigliato a sisal là?” Una gestione della comunicazione alquanto sussultoria, per non dire da sismografo impazzito, dove alcuni colleghi campani, credono di essere in possesso del libro della verità, avanzando commenti sui conti azzurri, senza badare al fatto che il nostro compito e riportare notizie, visto che non siamo né i tesorieri e neanche i Direttori Sportivi o Presidenti del Napoli!

Imbattutomi nella visione di questa trasmissione sportiva campana, dove spicca la presenza più che professionale, oltre alla bellezza della conduttrice e collega Titti Improta, assistevo alle spiegazioni più che esaustive, del bravo Marco Giordano sui movimenti di mercato azzurro (Su Mazzocchi via non sono d’accordo, anzi…), al capitano Bruscolotti che giustamente asseriva il vero nel momento in cui Conte firma per il Napoli, ed al concetto più giusto di Fabbroni quando parla di acquisire la mentalità vincente per sedessi al tavolo dei grandi club

Il resto? È sembrato più un monologo di Eterismo Ancelottiano, parlare di scudetto e Coppa Italia, e come dire che le altre non partecipano e vanno in vacanza! Addirittura sentire che se ciò non si avverasse sarebbe un fallimento, allora mi preoccupo davvero, perché’ questo e delirio allo stato puro! Visto che poi la gente che guarda, assorbe, facendo di un’erba un fascio! (riferito alla categoria) Occorre un gommista urgente, equilibratura e convergenza ed i piedi ben saldi terra!

Napoli: Con Conte, Manna ed Oriali saran ben gestiti gestiti anche i capitali!

La realtà, quella che si paleserà a breve, e che dopo questa stagione Adl cambia marcia, si mette in seconda Linea, lasciando le direttive al trio Conte, Manna, Oriali. I quali sanno benissimo delle finanze azzurre, ma anche Adl sa chi ha preso e cosa dovrà fare! Rivoluzione ricordate? Così parlò il Presidente…Sul piano Tecnico-tattico, sull’ organizzazione, sugli uomini al posto giusto, sul mercato, e sulla testa di chi resta e di chi verrà!

Dire una settimana prima che il Napoli ha i soldi e può spendere, riferito ai giornalisti del nord, e poi asserire lo stesso principio sui sei milioni al potenziale Chiesa, quando se non gli dai almeno 7 a Kvara (a lui lo potrebbe pagare?) con clausola, saluta! Lascia un attimo basiti rispetto alla professionalità e competenza del conduttore! Credo sarebbe più logico, parlare di mercato e possibili arrivi e partenze, con analisi tecniche e non economiche, altrimenti Inter, Juve e Milan perché’ sono iscritte al campionato? Chiaro il concetto?

Quest’ anno ha certamente frustrato tutti, la verità e che quando si vince e si abbassano i contratti succede questo, poca attitudine alla gestione vincente, quindi un ammutinamento silente con senso di svogliatezza e malessere generale, oltre che conseguenze vissute di un campionato da dimenticare! Ecco perché’ Conte, e tutto ciò che si è detto sul fatto del passo indietro presidenziale.

Se ha fatto questa scelta e per rifondare! Cacciarli via tutti sarebbe il minimo! Hanno mancato nei confronti di una piazza, dopo un tricolore atteso 33 anni, che li ha osannati e sostenuti sempre, capitano compreso! Se si vuol andar via perché’ in contrasto con la proprietà’, non si devono inventare scuse, si va dal Presidente chiedendo la cessione! Ma soprattutto ci si va da soli e non con l’eco, stavolta con dichiarazioni anche fuori luogo ed assolutamente censurabili! Giusto Giuffredi?

Napoli: Quando Bruscolotti annunciò Conte prima del Libro della Verità!

Piu di un mese fa, nella stessa emittente campana, fu proprio il capitano, 1quello autentico, Giuseppe Bruscolotti, ad asserire con certezza che Conte avrebbe allenato il Napoli! Un visionario? Certamente no! Ma chi ci mette la faccia, sa che dopo il giudizio potrà essere’ letale, come credibile se si realizza! Quindi alla fine, la verità era questa! Cosa voglio dire? Oggi il Napoli ha altri operatori, con mentalità di crescita, che non andranno certamente a ledere le finanze azzurre, ma sicuramente atte a costruire un gruppo competitivo, quindi da rivedere i “vecchi” ed inserire forze nuove, spendendo ciò che’ giusto, ma anche scegliendo ciò che occorre al tecnico salentino.

Noi non conosciamo gli accordi reali tra le parti, né tanto meno se fossi amico di Adl oppure Conte, e mi chiarissero le cose, crederei alle loro parole! Io analizzo, almeno ci provo, quelle che sono mosse o dichiarazioni rilasciate dalle parti in causa. E sono d’ accordo con Bruscolotti quando dice che tutto e stato già fatto! Ora tocca chiudere il cerchio al bravo Manna e condurre in porto le trattative.

Poi non sta a noi dire se può o no mantenere quello stipendio oppure no! Se ne dovessero giungere alcuni a queste cifre bene, altrimenti vedremo come andrà a finire ed analizzeremo le scelte! Quindi torniamo a fare informazione, mettendo da parte anche Ancelotti che ringraziamo! ed accantoniamo ” l’economia del club”, visto che Chiavelli la gestisce ottimamente. Come disse una volta il nostro Gianni Improta “Se Adl si mette a fare il Presidente e lascia operare chi e competente, si tornerà grandi!” Più limpido e trasparente di cosi! Che il calciomercato abbia inizio, senza fare conti in tasca, altrimenti al nord ci riempiono di Bauscia’, poiché’ noi stessi, per ego, avevamo annunciato…” È sord e tenimmo nuie!!!” Meditarum in silentio!

