McTominay: Dobbiamo dimostrare di tenere alla città.

È pronto a riprendere il suo ruolo a centrocampo, Scott McTominay, dopo che un attacco influenzale, lo aveva costretto a saltare la gara contro il Milan.

Lo scozzese ai microfoni di The Athletic ha rilasciato, un’intervista, approfondendo il suo attaccamento per i colori azzurri:

“Col Napoli c’è stata attrazione immediata. Sono sempre stato aperto a nuove opportunità. Le cose si stavano complicando a Manchester. Qui ho scoperto sia la passione dei tifosi, sia la qualità del campionato”

Parla delle differenze riscontrate, in questo primo anno tra il calcio nostrano e quello inglese:

“La gente deve stare attenta quando dice che serie A e Liga, non sono dello stesso livello della Premier. Qui ho giocato delle partite più difficili, sia fisicamente che tatticamente. Sto prendendo delle lezioni di italiano, l’inizio è stato un disastro. Per le persone è importante che ci vedano abbracciare la loro cultura. La città è fantastica”

Infine lancia un appello, per il finale di stagione:

“Dobbiamo dimostrare che ci teniamo alla città e alla cultura, oltre a giocare bene”

Da questo punto di vista, McTominay non si è mai risparmiato. Lunedì sarà regolarmente in campo, per continuare a dare battaglia, nell’inseguimento alla testa della classifica.