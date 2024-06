Kvara: “Voglio rendervi felici”

Messaggio d’amore del calciatore georgiano, verso i tifosi del Napoli, direttamente dal ritiro della Georgia.

Dichiarazione che la dice lunga, sulla possibile cessione del numero 77, più vicino al rinnovo con i partenopei, che alle corti di Parigi.

Con i media georgiani, l’ala sinistra si è lasciato andare, sul suo rapporto con la sua tifoseria:

“Sento tanto affetto a Napoli, prima di tutto vorrei dire, che le persone che sono al mio fianco mi sostengono, mi stanno aiutando tantissimo”

I tifosi sia quelli georgiani, che napoletani, sono al centro del pensiero di Khvicha:

“Una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza e ti ama, tu in campo o fuori devi cercare di apprezzarla il più possibile, non devi farle credere di essere sbagliato, devi giustificare le loro speranze”

Infine un messaggio diretto, alla sua tifoseria, sia di Napoli che georgiana, che ripone in lui, grandi speranze:

“Lavoro duro e faccio di tutto, per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto, non solo per i tifosi a Napoli, ma anche per la Georgia”

Intanto Giovanni Manna lavora per il suo rinnovo, non è da escludere l’inserimento di una clausola, stile Osimhen, sul nuovo contratto.

Antonio Conte non vuole assolutamente perdere, il calciatore georgiano, si farà di tutto per trattenerlo.