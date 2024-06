Criscitiello: Di Lorenzo sarà della Juve.

Ribadisce, quanto aveva affermato, durante la trasmissione di SportItalia, dedicata al calcio mercato. Michele Criscitiello, intervenuto quest’oggi, nella diretta di Radio Kiss Kiss, torna sul tema più caldo in casa Napoli.

La sua previsione ha fatto imbufalire i tifosi del Napoli, ma lui, conferma a Walter De Maggio, le sue notizie:

“Ricevo numerosi insulti dai tifosi del Napoli, ma la gente deve capire che non ho niente contro di loro. Calcisticamente sono rivale della Salernitana, in quanto Ultras dell’Avellino. I derby con il Napoli non li ho vissuti, perché troppo piccolo. Quando parlo bene del Napoli, nessuno lo nota, poi quando dico qualcosa che non piace, allora sono contro”

Gli viene ricordato che non credeva nemmeno all’arrivo di Conte, in questo caso, riconosce la sua versione:

“Quando ho detto che Conte non sarebbe arrivato a Napoli, per una questione d’ingaggio, ne ero convinto. Non credevo che senza coppe, De Laurentiis avrebbe potuto dare tanti soldi a questo allenatore. Invece ha fatto un capolavoro, anche se per me era un’operazione folle, ma vanno fatti i complimenti”

Si torna poi sul caso del giorno, dopo l’anticipo serale, ovvero la questione Di Lorenzo:

“Venerdì Conte ha parlato con Di Lorenzo, gli ha detto che vuole ripartire da lui, che è imprescindibile, ma a quel punto Giovanni, con grande educazione ha risposto, che ha già informato la società, della sua volontà di partire. Di Lorenzo ha già l’accordo con la Juventus da due, tre settimane, la società azzurra lo sa, ne è stata informata. Il Napoli chiede 25/30 milioni, mentre i bianconeri partono da 18. Poi si potrà limare la cifra, o inserire calciatori nello scambio, questo si vedrà”

Situazione che ormai sembra definita, almeno secondo le informazioni di Criscitiello. Per il Napoli sostituire il suo Capitano, non sarà comunque, cosa semplice.