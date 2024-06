La misura del Napoli di Conte

Se Rivoluzione deve essere, lo sia davvero e lo sia in profondità.

Gli uomini passano, le idee restano.

Il Napoli di Conte ha una grande opportunità. Aprire un nuovo capitolo. Aprire una via.

Non è assolutamente poco. Napoli, speriamo De Laurentiis lo abbia compreso, non vive delle stesse dinamiche di Milano o Torino.

Napoli può farti divenire un eroe o renderti la vita un “inferno”.

Il bello ed il brutto di una città esageratamente viscerale.

La società ha sbagliato a trattenere tutti nel post scudetto, si sbaglierebbe altrettanto ora, forzando la mano a chi considera finita la stagione napoletana.

Di Lorenzo o chi altro, ha tutto il diritto di cercare altrove nuovi stimoli e nuove esperienze.

Serve ricordare la propria dimensione.

Cosa è il Napoli?

La squadra campione d’Italia o quella giunta decima e fuori da ogni competizione europea?

La verità è nel mezzo.

Appunto serve ricordare che per diventare realmente top occorre lavorare e partire da un uomo nuovo con idee chiare. Ecco perché Conte.

Quel che il Napoli può anzi deve fare, in questo nuovo corso, è aprire un nuovo contesto e chiudere assolutamente contenziosi antichi.

Mezze parole, promesse mancate, contratti non ritoccati e ruggini di spogliatoio.

Conte al di là del campo, è stato scelto per far chiarezza in molteplici situazioni.



Pedagogista dello Sport