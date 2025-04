Arturo Di Napoli a PSC: “Mi dispiace che alcune mie ex squadre non se la stanno passando bene… lotta scudetto? ho un sogno”

Il calcio italiano può vantare nella sua storia un gran numero di attaccanti che, con i loro gol, hanno entusiasmato i tifosi ed estimatori di questo sport. Ogni squadra vanta il suo bomber, addirittura ci sono quelle che condividono lo stesso nome. Un esempio è quello di Arturo DI Napoli, attaccante milanese di origine napoletane attivo tra gli anni 90 e la prima decade del 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter le sue qualità non sono passate inosservate agli addetti ai lavori dell’epoca, i quali lo additavano come una delle promesse del nostro calcio. Le premesse c’erano tutte e il primo ad accorgersi del suo potenziale è stato il compianto Vujadin Boskov, suo allenatore nella stagione al Napoli.

Re Artù, come veniva soprannominato, aveva nel suo bagagliaio tecnico qualità da grande attaccante come velocità, abilità nel gioco aereo e un piede mancino letale anche sui calci piazzati. In totale sono 375 le presenze collezionate da Di Napoli tra Serie A e Serie B, condite da 107 gol che hanno fatto le fortune di compagini quali Empoli, Venezia, Messina e Salernitana.

Ai microfoni di Per Sempre Calcio Arturo Di Napoli ha ripercorso la sua carriera e ha parlato del rendimento stagionale delle sue ex squadre.

Da giocatore sei stato un autentico “giramondo”, avendo giocato in molte squadre, sei cresciuto calcisticamente nell’Inter e sei esploso nel Napoli le due squadre che oggi si contendono lo scudetto chi vedi favorita in questa cavalcata finale?

“Si ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Inter, dove ho vinto titoli nazionali con gli Allievi e Primavera, però l’esordio in Serie l’ho fatto col Napoli. Rispetto alla passata stagionale il Napoli ha fatto un percorso incredibile con Antonio Conte, pur avendo perso giocatori importanti come Osimhen e Kvaratskhelia, quindi a otto giornate dalla fine è come se lo scudetto lo avesse vinto per il grande percorso che ha fatto. L’Inter però la squadra più forte che gioca il miglior calcio e poi Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile. quindi penso che la favorita sia l’Inter. Però il mio sogno sarebbe scudetto al Napoli e l’Inter vincitrice della Champions League”.

Dopo Inter e Napoli altre tappe importanti nella tua carriera sono state Empoli e Venezia do ti sei consacrato. Ce la faranno secondo te a raggiungere la salvezza?

“Empoli è una città che adoro e dove, con la mia agenzia di scouting, ho qualche giocatore lì. Poi ho anche ottimi rapporti col Presidente Corsi che era alla guida del club già ai tempi in cui ero calciatore. Là c’è un pezzo di Messina perché ci sono due miei ex compagni come D’Aversa, che secondo me è pronto a fare il salto in una squadra più ambiziosa, e Sasà Sullo, con cui ho fatto grandi cose. Anche per questo vorrei tanto che l’Empoli riesca a raggiungere la salvezza visto anche l’ottimo lavoro che stanno facendo con i giovani. Anche a Venezia ho bellissimi ricordi perché ho ottenuto una promozione in Serie A con Prandelli e ho fatto coppia con Maniero e le auguro di salvarsi. Se la gioca fino alla fine perché Di Francesco, attraverso il gioco, sta ottenendo dei buoni risultati. La Serie A per queste piccole squadre è sempre un rischio e una lotta fino alla fine ma è complicato salvarsi anche per questioni di calendario”.

Il tuo soprannome è Re Artù e nella tua carriera si può dire che sono state due le tue “Camelot”, ovvero Messina e Salerno, con le squadre che rischiano la retrocessione nei rispettivi campionati.

“Diciamo che quest’anno, rispetto al passato, le mie ex squadre non se la stanno passando bene. La Salernitana, pur avendo una società solida, Iervolino è un imprenditore con capienza economica, sarebbe davvero clamoroso e impressionante se facesse due retrocessioni di fila. Gli auguro di salvarsi anche perché sono a 3-4 punti dalla salvezza matematica a poche giornate dalla fine. La squadra ha tutto per potersi salvare, potenzialmente l’organico della Salernitana è da playoff ma non sempre nel calcio vince chi investe tanti soldi. Mentre per Messina è tutto più complicato perché manca la società. Servirebbe un imprenditore che creda nel popolo messinese perché basterebbe una scintilla per fare esplodere una città. Un esempio è stato nel 2015, quando ero allenatore, che abbiamo portato 20.000 persone allo stadio nel derby col Catania. Serve competenza e ossigeno altrimenti non si va avanti e Messina merita di tornare ai fasti di un tempo”.

“Non sempre chi spende vince” e un esempio è il Palermo, altra tua ex squadra, che pare essere in ripresa dopo gli investimenti di gennaio.

“Il Palermo ha fatto un investimento importante come Pohjanpalo, quindi questo fa capire la potenza del City Group. Però non riesco a capacitarmi sulle difficoltà di questa squadra anche perché Dionisi è un allenatore preparato. Ma se non è quest’anno attraverso i playoff l’anno prossimo sarà sicuramente una tra le favorite per la promozione in Serie A”.

La Nazionale italiana sta soffrendo la mancanza di grandi attaccanti a cosa e dovuta questa carenza e Lucca e Kean potrebbero essere delle soluzioni per il futuro?

“Io non sono mai andato in Nazionale perché ai miei tempi avevo davanti Del Piero, Totti, Baggio Inzaghi e Mancini. Oggi, invece, andiamo a pescarli all’estero e oggi dieci undicesimi dei settori giovanili sono composti da stranieri. Per quanto riguarda Lucca è un buon giocatore e spero che riesca a carburar, ma aspettiamo qualche anno. Abbiamo un Ct bravo come Spalletti che è bravo a lavorare con i giovani e non ha paura a lanciarli in campo”.

Le squadre Under 23 in Serie C possono dare una mano a lanciare i giovani?

“Sicuramente è piacevole giocare contro Inter, Juventus e Milan in un campionato di Serie C. Tuttavia per trovare i nuovi Totti e Del Piero bisogna fare giocare gli italiani con al massimo due stranieri. Oggi le squadre B fanno giocare molti stranieri e questo non aiuta”.

Articolo redatto da Alessandro Cilione

