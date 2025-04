Adani sicuro: “Conte è un lupo come me, non lascerà Napoli!”

Daniele Adani, durante un’intervista a “Il Mattino” ha parlato a tutto tondo di Conte e del Napoli, di come l’allenatore leccese sta cambiando la faccia della squadra partenopea e del grande progetto lanciato da Aurelio de Laurentiis quest’anno con l’approdo dell’ex Juventus sulla sua panchina.

La scelta di Conte, come sottolinea anche l’ex difensore di Inter e Fiorentina, rappresenta da volontà del numero 1 del club campano, di lanciare un progetto in ottica futura. Adani ha infatti evidenziato, la grande fame di Conte, trasmessa anche alla squadra e di come sarebbe un’impresa memorabile vincere un nuovo Scudetto a Napoli dopo Luciano Spalletti. Ecco le parole di Adani su Conte:

Profilo twitter ufficiale @leleadani

“Un’impresa sportiva memorabile come lo è stata quella di Spalletti: con Luciano si è toccato il cielo, poi si è caduti giù e ora si può tornare in cielo dopo aver perso i migliori, Osimhen e Kvaratskhelia, mettendo un senso di collettivo dentro il rilancio. Antonio Conte è l’allenatore del Napoli, un guerriero focalizzato sul Napoli. Capisco che il fantacalcio serva, ma non penso proprio che possa lasciare un progetto come quello che ha appena iniziato“.

“Nella mediaticità è inflazionato. Nel senso che c’è di tutto. Ma la competenza, l’analisi del dettaglio non è per tutti, in pochi aggiungono qualcosa. La mia credibilità deriva dal fatto che sono obiettivo. Io sono come un lupo che non riesci ad addomesticare. Il lupo è magari meno forte del leone o della tigre, ma non va al circo. Ecco, anche Conte è un lupo”.