Napoli:situazione recuperi verso Bologna

Napoli: i recuperi verso Bologna.

Riprenderà quest’oggi , a Castel Volturno, la preparazione degli azzurri, in vista della trasferta felsinea di Lunedì. Gli uomini di Italiano, vincenti in Coppa Italia, contro l’ Empoli, avranno meno giorni di recupero. Antonio Conte ha concesso alla squadra due giorni di riposo. Come riporta il Corriere dello Sport, da valutare le condizioni, di alcuni giocatori.

McTominay vittima di un attacco influenzale, non desta particolari preoccupazioni, questi prossimi giorni di allenamento, serviranno per riprendere la condizione migliore.

Lobotka uscito per crampi, sul finire della partita contro il Milan, non è a rischio per Bologna.

Spinazzola aveva saltato la gara di domenica, per affaticamento muscolare, ma anche lui si avvia al completo recupero. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, Conte dovrebbe avere tutta l’intera rosa a disposizione. Un fattore molto importante, in vista di un Bologna in piena forma. Per la squadra di Vincenzo Italiano, cinque vittorie di fila, nelle ultime partite, più l’ipoteca sulla finale di Coppa Italia. Un avversario temibile, per un Napoli che ha dalla sua, la possibilità di poter disporre della miglior formazione possibile. Quella in terra emiliana, potrebbe essere l’ultima salita, prima della volata con vista sul traguardo.