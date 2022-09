Youth League: Rangers 3-Napoli 2, Azzurrini fanalino di coda!

97′ – Finisce qui! Rangers battono 3-2 il Napol! Seconda sconfitta per gli azzurrini dopo quella all’esordio contro il Liverpool. Percorso europeo che adesso si complica.

86′ – ROSSI! GOL DEL NAPOLI! La riaprono gli azzurrini con il loro attaccante.

79′ – Marranzino, un attaccante, per il centrocampista Iaccarino: con questo cambio Frustalupi tenta l’assalto finale. Dentro anche Russo per Acampa, un attaccante per un difensore.

71′ – Nei Rangers fuori Nsio per Allen. Fuori anche Lovelance per Stevens.

70′ – ANCORA IN GOL I RANGERS! Tris dei padroni di casa con Ure servito da Fraser.

69′ – Altro cambio: entra Lettera per Spavone e Nosegbe-Susko per D’Avino.

60′ – Primo cambio per il Napoli: out De Pasquale, dentro Rossi.

58′ – GOL DEL NAPOLI! La riapre Giannini per gli azzurrini che dunque tornano in partita.

49′ – Primo cartellino giallo per il Napoli, ammonito D’Avino per fallo su Nsio.

46′ – Iniziata la ripresa.

45′ – Fine primo tempo, azzurrini sotto 2-0!

37′ – RADDOPPIO DEL GLASGOW! Lindsay, centrocampista, realizza con un bel tiro su assist di McCausland la rete del 2-0!

26′ – Primo ammonito dell’incontro, giallo per McCausland.

20′ – Solo padroni di casa in campo in questa metà primo tempo, mai pervenuta la squadra allenata da Frustalupi.

10′ – GOL DEI RANGERS! Subito in vantaggio i padroni di casa con la rete di Strachan su assist di Linsay. In salita la gara per il Napoli.

1′ – Partiti

Ufficiale la formazione scelta da Frustalupi con la Primavera del Napoli che alle ore 15 affronterà il Glasgow Rangers per la seconda giornata della fase a gironi di Youth League. Ecco le formazioni ufficiali.

RANGERS (4-3-3). Pazikas, Harkness, Fraser, Allan, MacKinnon; Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, McCausland, Nsio. All. Mccallum

NAPOLI (3-4-3): Boffelli; Pontillo, Barba, D’Avino; Acampa, Iaccarino, Giannini, Gioielli; De Pasquale, Spavone, Pesce. All. Frustalupi

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati