Starace: “Arriva Dries? Arriva, arriva”

La vicenda intorno al folletto belga, Dries Mertens, sta appassionando molti tifosi. Non vederlo sul campo di Dimaro insieme ai suoi amici e colleghi è una scena insolita, che molti appassionati del calcio Napoli ancora non digerisco.

Dopo la voce sempre più insistente in merito all’addio di Kalidou Koulibaly e la partenza per il Toronto di Lorenzo Insigne, Mertens è l’ultimo giocatore di quella rosa che i tifosi del Napoli amano da anni.

Una speranza chiamata Dries

Una speranza di rinnovo è arrivata nelle ultime ore. Il giocatore infatti sembrerebbe voglia abbassarsi ulteriormente l’ingaggio soddisfacendo le volontà del Patron e amico Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia in merito a questa situazione aleggia un certo scetticismo. Una diffidenza che però, uno degli elementi più datati del Napoli, ha forse messo a tacere creando un’aspettativa non da poco.

All’uscita dal campo di allenamento di Dimaro, Tommaso Starace alla guida del Van del Napoli, è stato bonariamente accerchiato dai tifosi e dai giornalisti del Napoli, i quali gli hanno domandato se arriverà Dries al Napoli al ritorno dalle vacanze estive.

Ecco il video integrale in cui si sente anche l’inizio (oggi avete avuto tempo per criticare ogni cosa grazie al vostro tempo libero💙)



🗣 “Arriva Dries?” Ecco la risposta di Starace 👇🏼 pic.twitter.com/KUpbKGJyjw — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) July 11, 2022

Alla domanda Starace, amico fidato di Dries, ha risposto annuendo e confermando che verrà tornerà al Napoli. Una risposta che ha creato da subito molto entusiasmo tra i tifosi azzurri, in queste ore delusi dalle scelte di mercato del Napoli.

Infatti se dovesse andare via anche Mertens, probabilmente quest’anno difficilmente lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta potrà godere dei cori dei tifosi, infastiditi da un Napoli che non esiste più.

Per antonomasia, il calcio del Napoli, è sempre stato uno stato d’animo piuttosto che un semplice sport. Un amore sconfinato del popolo partenopeo che ha sempre vissuto di gioie, dolori e speranze della squadra azzurra, che negli ultimi anni, ha creato una disillusione così potente da non avere più seguito come una volta.

