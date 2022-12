Santos, Cr7 e l’accordo dei Narcisisti

Non deve essere capitato a molti di metter fuori dagli 11 un certo Cristiano Ronaldo. Ancora meno è capitato che Cr7 lo accettasse anzi praticamente smontasse il caso. Addirittura chiudesse la cosa invitando la stampa internazionale a spostare il focus sulla squadra.

A memoria d’uomo “sportivo” è la prima volta che Cristiano scende dal palco ed accetta di guardare dalla platea. Naturalmente questo dopo aver assicurato tutti che la sua carriera proseguirà.

È un numero uno intelligente come pochi. Ha imparato anche quando cedere il passo vuol dire preparare il sorpasso. Numero uno e questa volta può davvero fare storia.

Protagonisti della vicenda di questo ultimo giro di giostra, lo stesso Cristiano ed il ct Fernando Santos.

Pare esista tra i due una sorta di gioco delle parti.

Un accordo intelligente tra due pezzi da novanta. Due generali che si accordano per un fine comune. Della serie se ognuno fa il suo, qui, entrambi vinciamo. Vinciamo il campionato del mondo. Ti sembra un buon progetto?

Pare che entrambi mettendo da parte per un attimo il loro proverbiale Narcisismo, si siano resi conto che un piccolo sacrificio oggi, può valere la coppa del mondo.

Narcisismo abbiamo detto. Semplificando diremmo la “necessita'” di sentirsi meglio, primi e più degli altri. Quando non è estremo non è letale se lo diventa, è consigliabile tenersi lontano da queste prime donne.

Proprio Cristiano nelle ultimissime ore ha ribadito come non esista alcun caso Ronaldo ed ha invitato tutti a credere in questo Portogallo.

C’è un’occasione unica.

Irripetibile. Vincere il campionato del mondo. La Storia.

Per questo Santos sceglie un giovane under 21 che alla prima da titolare fa tripletta e Cr7 che non è stupido ma scaltro, accetta il cambio.

Il Portogallo non è il Manchester united e Santos non è Ten Hag.

Altra storia, altra stoffa, altro premio in palio.

Santos quasi sicuramente proporrà la stessa squadra che ha distrutto la Svizzera. Cristiano quasi sicuramente partirà dalla panchina. Quasi sicuramente il Portogallo sarà furioso e determinato.

Portogallo-Marocco, appunto con la Storia.

