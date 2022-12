Messi-Ronaldo. Appuntamento con la Storia.

Giorno di riposo in Qatar. Delineati i quarti di finale con qualcuno che non ti aspetti, guarda il Marocco ed anche l’Olanda dell’intramontabile Van Gaal, abbiamo il tempo per un focus sulle celebrità che animano il deserto.

Messi c’è, Mbappé c’è, Cristiano Ronaldo c’è, Neymar jr. c’è ed anche l’Inghilterra.

Per quest’ultima nessun artista su un altro ma un organico.

Che sia questa la carta vincente?

Giorno di riposo e di riflessione. Sembra un bel film d’avventura.

Ronaldo e Messi si giocano l’appuntamento con la storia. Non ci saranno altre occasioni. Ultima e sola. Dopo il Qatar il dolce declino. Cristiano pare indirizzato verso la pensione d’oro in Arabia, Leo per un po ancora protagonista in Europa.

Anche per loro tempo di riposo comunque. Poco a poco li vedremo calare. L’età è inesorabilmente scritta ma ora tutto in campo. All in.

Campioni lo sono già, eroi di un Paese ancora no. Messi non supererà mai Maradona, Ronaldo non sarà mai il numero 1 della storia ma hanno entrambi un appuntamento imperdibile.

Qatar 2022 è una imperdibile occasione andiamo ribadendo da settimane, per Leo e Cristiano è la grande Occasione.

La grande Bellezza.

Piacciano o no, gli sportivi del mondo sognano uno dei due a tener la coppa dopo la finale.

Il finale non è per nulla scritto. A rovinare un epilogo da favola, Neymar, il Brasile, l’Inghilterra di Kane e l’Olanda dei giovani arrembanti.

Manca poco e vedremo, Qatar 2022 entra nel momento clou. Ci sarà da divertirsi.

