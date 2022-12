Croazia in semifinale con un solo tiro. Dramma Brasile

Agatha Christie non avrebbe potuto scriverla meglio. Questa è una storia thriller stile Hitchcock. Una storia da Oscar. Una tragedia sportiva. In ogni casa italiana c’è un qualcosa che sia un po’ brasiliano.

Nella mia sicuramente. Il Brasile riesce nell’impresa più assurda e fantomatica che si potesse architettare.

Uscire dal campionato del mondo subendo un solo tiro in porta e per giunta al 118′ minuto. Petkovic pareggia ed impatta la gara dopo il vantaggio di Neymar jr.

I verde oro schiacciano la Croazia nella metà campo per un intero pomeriggio ed incredibilmente riescono a perdere la gara.

La Croazia sa fare una sola cosa. Attendere i calci di rigore. In questo è davvero forte. Fa due su due. Giappone ed ora Brasile. Gioca ad 80 metri dalla porta di Alisson, fa un solo tiro e come in un giallo doc, va in semifinale.

Alisson fa un solo tuffo, non riesce a prendere quel pallone e si va a giocarsela dagli 11 metri.

Il dopo è un tracollo psicologico.

Assurdo. Il calcio in questo è assurdo ma profondamente democratico.

Un Paese di poco più di 4 milioni di persone batte uno che ne conta più di 200.

Davide batte Golia.

Lo Sport non sempre è giusto a volte è terribilmente vendicativo e cattivo.

Brasile in lacrime, Croazia in paradiso senza nemmeno sapere come e perché.

Brasile in doccia tra pianti e disperazione e croati a festeggiare increduli.

Questo è il calcio si dirà. Il calcio infatti non ha alcuna regola statica. Tutto irregolare ed è ciò che lo rende unico ed affascinante.

La Croazia in semifinale attende la vincente tra Olanda ed Argentina.

A questo punto, le case napoletane, tifano Messi.

