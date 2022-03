Padovan: “Scudetto tra Milan ed Inter”…snobbato il Napoli.

Il noto giornalista Giancarlo Padovan, che e’stato ospite negli studi di SkySport24, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto, dove si evidenzia come il giornalista “snobbi”, in modo definitivo il Napoli, che non cita per la lotta al titolo. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Giancarlo Padovan da SkySport24:

“Il Milan lotterà fino alla fine con l’Inter per lo scudetto. Credo che siano queste le squadre che si contenderanno la vittoria del campionato fino all’ultima giornata”.

