Gazzetta: Colosso Sixth Street , pronta l’offerta per ADL, ma il prezzo e’ altissimo!

Il Napoli societa’,sia giunto ad un punto di svolta ,infatti sembra che De Laurentiis, in breve tempo, possa giungere alla decisione di vendere il club al miglior offerente, anche se il prezzo di richiesta e’ altissimo! A pubblicare la notizia, nell’ edizione odierna, e La Gazzetta dello Sport, che scrive: “Il Napoli a breve potrebbe ricevere richieste di acquisto da parte di altre entità interessate a rilevare la società. Fra i fondi, il colosso Sixth Street (californiano) sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli, attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. La strategia De Laurentiis, da parte sua, non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto“.

