Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Mertens, il riscatto in campo a Verona. Insigne in panchina> R Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Mertens, il riscatto in campo a Verona. Insigne in panchina, Il Napoli si appresta a vivere la prima “finale” delle 10 gare che lo porteranno alla fine di questo campionato e chissa’….nel frattempo pero’ e giunta l’ora delle scelte per Spalletti, e contro il Verona vuole in campo gente motivata e pronta all’ uso. Uno di questi, come riporta nell’ edizione odierna il quotidiano partenopeo il Mattino, sara’ Dries Merterns. Prossimo al passo d’addio, il belga non sente, e ne probabilmente sentira’ ,la societa’ da tempo per un eventuale rinnovo e chiusura carriera a Napoli, prendera’ il posto del capitano Lorenzo Insigne anch’essi spento ed avulso dalla manovra azzurra contro il Milan, gara persa domenica scorsa al Maradona. Probabilmente mister Spalletti vuol provare fino in fondo la possibilita’ scudetto, e da ora in avanti si affidera’ a chi, a suo giudizio, avra piu’ anima e carattere in campo. Per Mertens siamo a meno dieci dai saluti, ma nella vita non si puo’ mai sapere…i gol nel finale di stagione potrebbero far cambiare idea alla societa’. Nel frattempo, il tecnico si affida a Mertens e lascia in panchina il capitano “canadese”, contero il Verona di Tudor ci vuole gente che non debba guardarsi le gambe!… Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

