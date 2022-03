Il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Corriere dello Sport<Insigne , servi tu> Tuttosport<Napoli, e’ Mertens la Medicina per curare il mal di gol,> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi Nazionali con la Corriere dello Sport che titola Insigne, servi tu, Il capitano vuole regalare ai propri tifosi un’addio in grande stile, e chiaro che lo scudetto passa anche per le sue reti, e mancano sicuramente i suoi gol. In campionato ha realizzato solo 7 reti in 28 turni,la scorsa stagione risultavano essere il doppio. Le statistiche certamente non lo premiano, ma il tecnico Spalletti e sicuro che risultera’ essere lui l’uomo chiave per provare a raggiungere il traguardo scudetto. Mentre per Tuttosport che titola Napoli, e’ Mertens la Medicina per curare il mal di gol, il problema del gol per il Napoli potrebbe risolverlo Dries Mertens. Le 49 reti messe a segno finora fanno di quello partenopeo il 5° attacco della Serie A. La verve del belga potrebbe dare la svolta. rispetto a un anno fa quasi tutti i componenti del reparto avanzato azzurro hanno segnato di meno. Insigne ha dimezzato il suo contributo sotto rete (13 gol a questo punto della scorsa stagione, 7 con sei rigori in questa) come Lozano (9 contro 4), Politano ha timbrato il cartellino una sola volta contro le 8 dello scorso anno. Zielinski è rimasto stabile (6 a 5), mentre Elmas e Mertens hanno esattamente lo stesso numero di marcature di un anno fa, rispettivamente due e sette gol. Il ruo rapporto gol segnati-minuti giocati è il migliore della squadra partenopea, dunque Spalletti potrebbe trovarsi in qualche modo “costretto” a puntre su di lui per affiancare Osimhen, uno dei pochi elementi ancora affidabili in fase realizzativa, per sfruttare al meglio le loro potenzialità vicino alla porta, Domenica si vedra’ se Spalletti scegliera’ questa opzione. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

