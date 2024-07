Mercato Napoli: Ecco Buongiorno e Spinazzola! I Dettagli

Mercato Napoli: Buongiorno e Spinazzola! I Dettagli…Ormai possono definirsi (manca l’ufficialità) calciatori azzurri pronti per essere allenati dal mister Antonio Conte, e rinforzare la rosa azzurra!

Dunque la difesa, dopo Rafa Marin che arriva dal Real Madrid, che deve svolgere levisite di rito per poi esser ufficialmente presentato, arriva anche Alessandro Buongiorno, difensore centrale della Nazionale e del Torino, portando nelle casse granata 35 milioni più bonus Novità su questi ultimi, infatti non saranno 5 ma molti di più i milioni in ballo, di cui 4 facilmente ottenibili mentre il restante, un po’ più complessi, a favore del club di Urbano Cairo. Non vi sarà alcuna clausola nel contratto del difensore, ormai ex granata.

Si parte da un ingaggio di 2, 5 a salire, con bonus che riguardano Campionato e Champions, mentre altri andranno in base alle presenze del nuovo centrale del club azzurro nelle stagioni a venire!

Mercato Napoli: Ecco anche Spinazzola…

Raggiunto anche l’accordo con Lenardo Spinazzola, svincolatosi dalla Roma, voluto fortemente da Antonio Conte, che con molta probabilità prenderà il posto di Mario Rui che fara’ ritorno nella sua Portogallo.

L’ex terzino di Nazionale e Roma, avrà un contratto biennale ad 1,8 milioni di euro, più bonus annessi.

Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola, un buon inizio certamente per il nuovo corso azzurro, dove Manna dimostra grandi capacità di prontezza, ma anche di ottima organizzazione di gestione delle trattative. In attesa di Lukaku…e chissà quante altre novità! Il Napoli è partito spedito, adesso capiremo chi, della vecchia guardia, vorrà continuare a Faticare…consapevole che dovra’ sudare (Molto) la maglia! Meno male che Antonio c’è!

https://www.persemprenapoli.it