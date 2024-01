Mercato Napoli: Bombone in uscita! Il centrocampista verso il Granada!

Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano da Napoli: il centrocampista azzurro sarebbe in procinto di lasciare la maglia partenopea in queste ultime ore di mercato invernale.

Della situazione di Gaetano ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia:

Granada, pressing per Gaetano e accordo, ora serve il sì di ADL. Il Cagliari più defilato perché aspetta il sì della Fiorentina per Barak, legato all’arrivo in viola dell’esterno offensivo.