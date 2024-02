Napoli: Ecco chi sara’ l’erede di Victor Osimhen!. Joshua Zirkzee è uno dei pezzi pregiati dell’ultima Serie A: sull’olandese ci sono ormai gli occhi di vari top club italiani e non solo. Si potrebbe definire un vero e prorpro oggetto del desiderio!

Victor Osimhen ha firmato poche settimane fa il proprio rinnovo con il Napoli: il nigeriano è diventato il calciatore più pagato dell’era De Laurentiis, prolungando con un ingaggio da circa 10 milioni a stagione secondo autorevoli fonti.

Secondo indiscrezioni, il Napoli starebbe pensando con decisione a Joshua Zirkzee come possibile erede del Nigeriano nel futuro. L’attaccante olandese del Bologna, dalle ottime qualità tecniche, sarebbe stato individuato dal club azzurro per raccogliere l’eredità del nigeriano.

A conferma dell’interesse concreto ci sarebbe, come riportato da Radio Radio, una trattativa avviata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che “starebbe parlando in prima persona con gli agenti di Zirkzee per convincerlo a scegliere Napoli“.

L’olandese è di proprietà del Bayern Monaco, che vanta un diritto di contro-riscatto da 40 milioni. Proprio per questo, De Laurentiis starebbe dialogando anche coi bavaresi e col Bologna per trovare un accordo.

L’operazione dimostrerebbe la volontà del Napoli di pianificare il futuro assicurandosi giovani talenti da far crescere come successori dei big.

Col senno di poi, l’investimento voluto da Sartori è stato più che azzeccato: il direttore l’ha pescato nelle giovanili del Bayern Monaco per 8,5 milioni più il 35% sulla futura plusvalenza, con i tedeschi che – fa sapere calciomercato.com – vanterebbero una prelazione sul ragazzo, grazie alla clausola che gli permetterebbe di pareggiare eventuali offerte di altre squadre dal 2024.

Per un Victor che va, un Joshua che potrebbe vestire i colori azzurri. Il tempo dira se il piu’ appetito, attualmente, della serie A approderà’ alle falde del Vesuvio nella prossima stagione. Adl a te la linea!!! Napoli sogna l’ Olandese Volante!!!

